World Athletics aponta website da CBAt como exemplo em encontro com Federações Membro

A World Atlhetics apontou o website da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) como exemplo de uso de uma plataforma digital única, capaz de transmitir informações a toda comunidade do esporte, ao mercado publicitário e aos fãs, com clareza e transparência.

O "case" foi citado em uma sessão mundial com as áreas de comunicação e marketing de todas as Federações Membro, filiadas no mundo, promovida pela World Athletics para falar sobre o uso de dados e insights para buscar 'valor duradouro' para os fãs, os participantes do atletismo e os stakeholders (partes interessadas) e patrocinadores.

A sessão se concentrou em como as Federações Membro podem aproveitar dados de atletas, torcedores e força de trabalho do atletismo para expandir seu alcance e melhorar a eficácia do marketing. A World Athletics, em colaboração com a agência de dados esportivos Two Circles, discutiu a importância do tema, apresentou estudos de caso de sucesso e forneceu dicas para o aumento das vendas de ingressos e o valor do atletismo para os patrocinadores.

"Mais frequentemente as responsabilidades das Federações são em torno da administração do esporte. Queremos trazer como exemplo a Confederação Brasileira de Atletismo que usa uma plataforma digital única, estruturada para fornecer informações claras para os fãs, mas também a outros grupos de stakholders (partes interessadas) para uma entrega eficaz dos serviços da Federação", disse Jack Bishop, representante da World Athlertics no encontro com as Federações Membro, realizado neste mês de novembro.

"Como vocês podem ver, um componente do site deles é que é também um portal de transparência, fácil de descobrir cursos, eventos e calendário de competições. Tudo isso, permite que o seu público compreenda, de maneira mais eficaz, as atividades da federação, mas também envolve e leva conhecimento aos treinadores e sua força de trabalho, para torná-los mais educados sobre os temas. Seus participantes têm uma descoberta mais eficaz das próximas competições e eventos, dos quais eles possam participar ou comparecer", acrescentou Jack Bishop.

Implantado logo após o Troféu Brasil Loterias Caixa de Atletismo e antes dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, o website trouxe uma nova identidade visual e organização das informações e sua implantação pediu treinamento dos stakeholders como federações nacionais, clubes, árbitros, treinadores etc.

As mudanças para modernização dos sistemas internos pelo acesso ao Sistema de Gestão Esportiva (SGE) exigiu novos cadastros, senhas e aprendizagem para o uso da ferramenta. Todos receberam atenção e treinamento. No portal SGE as Federações e Clubes têm acesso aos dados de seus atletas, bem como a possibilidade de fazer inclusões e alterações, com privacidade e segurança.

Uma das principais entregas foi a estruturação e integração do banco de dados e dos quatro sistemas que eram utilizados anteriormente. A migração no novo site exigiu operação coordenada de todos os departamentos da CBAt, além de empresa externa.