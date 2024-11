Voos atrasam e torcidas de Atlético e Botafogo vivem caos rumo à Argentina

Muitos torcedores de Atlético-MG e Botafogo que optaram pelo transporte aéreo têm enfrentado problemas para chegar em Buenos Aires (ARG), local da final da Copa Libertadores neste sábado (30). Diversos voos estão sendo cancelados ou partindo em atraso, algo que tem gerado revolta.

O que aconteceu

Os principais prejudicados têm sido os clientes da "Flybondi". A empresa aérea argentina é a que tem apresentado o maior número de reclamações. Ela se apresenta como a "primeira de baixo custo" do país.

"Estou em Puerto Iguazu e cancelaram meu voo duas vezes hoje já. Era para ser às 9h, remarcaram para às19h e cancelaram agora de novo", disse um torcedor.

Há também muitos relatos de voos cancelados saindo de Guarulhos (SP). Alguns atrasos passam de oito horas.

"Ficamos mais de duas horas lá dentro do avião esperando e voltaram pra Montevidéu (URU). Perdemos toda a programação do dia. Um voo que era para chegar às 15h em Montevidéu, chegou às 18h30. Deram um copo d'água depois de insistirmos muito. Zero assistência no avião e muito menos quando chegamos ao aeroporto", declarou um botafoguense que está no grupo de torcedores que irão para a final.

Advogados que estão em viagem para Buenos Aires já cogitam ações. Eles têm se oferecido para defender os torcedores nos processos.

O UOL entrou em contato com a Flybondi. A empresa retornou pouco depois das 21h — através de sua assessoria de imprensa no Brasil — e enviou uma nota oficial culpando a "cadeia de abastecimento da indústria", a chamando de "complexa":

Os atrasos e cancelamentos devem-se a motivos operacionais por conta da disponibilidade da frota. A cadeia de abastecimento da indústria é complexa há algum tempo e isso gera tempos mais longos para resolver os problemas técnicos que os aviões podem apresentar. Um problema que antes era resolvido em um dia, hoje leva até 96 horas. Então qualquer problema operacional, totalmente comum no setor, impacta a programação do dia

Nota oficial da Flybondi

Demora na fila de imigração

Os estrangeiros que chegam em Buenos Aires no aeroporto "Aeroparque" também precisam ter paciência. O UOL desembarcou no local por volta das 14h desta terça-feira (26) e ficou aproximadamente uma hora na fila de imigração.

A grande quantidade de brasileiros que chegavam congestionou os corredores. O aeroporto de Ezeiza, que é maior, apresenta um fluxo melhor neste sentido, apesar de ficar mais afastado.