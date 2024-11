Vasco faz treino técnico e avança na preparação para pegar o Atlético-GO

Nesta quarta-feira, o Vasco da Gama avançou nos preparativos para enfrentar o Atlético-GO, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h30 (de Brasília) deste sábado, no Estádio São Januário. Felipe, que participou de sua segunda atividade junto ao elenco, comandou um treino técnico.

Em imagens divulgadas nos canais oficiais do Vasco, é possível ver os jogadores participando de um treino técnico, com foco em rápida troca de passes, em campo reduzido. Para isso, o elenco do Cruzmaltino foi divido em dois grupos: quem estava com a posse, trabalhava a bola em passes velozes, enquanto isso, os marcadores pressionavam para fazer o desarme.

Para o seu primeiro compromisso à frente do Vasco, Felipe deve ter praticamente força máxima. O Cruzmaltino poderá contar com o retorno de Mateus Carvalho, que cumpriu suspensão na derrota para o Corinthians e agora está de volta.

O treinador interino não terá nenhum desfalque por suspensão. Já Adson e Estrella (transição física) e David seguem no departamento médico e são dúvidas para o duelo.

O interino Felipe entrou no lugar de Rafael Paiva, que foi demitido após uma sequência de quatro derrotas consecutivas. A última delas, sofrida para o Corinthians por 3 a 1, culminou na demissão. Com isso, o presidente Pedrinho informou que Felipe comandará a equipe nos últimos três jogos do Brasileirão.

O elenco vascaíno ainda terá mais dois dias de treinamentos antes de encarar o Dragão. O Vasco busca se reabilitar nessa reta final de campeonato para, quem sabe, conquistar uma vaga na Pré-Libertadores da próxima temporada. O Cruzmaltino quer encerrar a sequência negativa para voltar a somar pontos no torneio.