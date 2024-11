'Não é para teatro', disse juiz antes de expulsão em Palmeiras x Botafogo

A CBF divulgou a análise do VAR no lance que ocasionou a expulsão de Marcos Rocha durante a vitória do Botafogo sobre o Palmeiras, na última terça-feira (26), pela 36ª rodada do Brasileirão.

O que aconteceu

Marcos Rocha deu um tapa no rosto de Igor Jesus antes de uma cobrança de escanteio para o Botafogo. O lateral também atingiu o atacante com a perna por baixo.

O árbitro Wilton Pereira Sampaio deu cartão amarelo ao lateral em campo. Ele relatou ao VAR que viu um tapa de Marcos Rocha. No entanto, se direcionou a Igor Jesus e afirmou que "não era para teatro".

Wagner Reway, VAR da partida, recomendou a revisão a Wilton após ver o lance. O árbitro foi ao VAR e decidiu por dar o cartão vermelho ao lateral palmeirense pela agressão.

Como foi a conversa

Árbitro: Para mim, é amarelo. Dá um tapa nele [Marcos Rocha em Igor Jesus].

VAR: Deixa eu ver se pega. Se pegar, é para cartão vermelho.

Árbitro [para Igor Jesus]: Igor, não é para esse teatro todo. Pode levantar.

Árbitro [para o VAR]: Dei cartão amarelo para o Marcos Rocha, tá, Wagner?

VAR: Aguarde um pouco, nós vamos verificar o lance para possível cartão vermelho.

Árbitro: A unha dele pegou.

VAR: Wilton, te recomendo revisão para possível cartão vermelho, o jogador deu um tapa do rosto do outro fora da disputa.

Árbitro: Ele deu um tapa?

VAR: Ele faz o movimento e a unha, o braço, a mão, pega no rosto, no olho. É uma ação clara.

Árbitro: Vou reiniciar com tiro de canto e cartão vermelho para o número 2 pelo tapa.

Árbitro explica expulsão em súmula

Wilton afirmou na súmula que Marcos Rocha deu "um tapa do no rosto de seu adversário". O lance aconteceu aos 24 minutos do segundo tempo, quando a partida estava 1 a 0 para o Botafogo.