Valendo vaga para o Rio Open, Procopio Cup divulga lista de jogadores

Nesta terça-feira, a Procopio Cup divulgou os nomes dos competidores que disputarão o torneio e tentarão uma vaga no Rio Open de 2025. A competição será realizada na Sociedade Harmonia de Tênis, em São Paulo, entre os dias 10 e 15 de dezembro.

A Procopio Cup será disputada entre oito tenistas brasileiros que se classificaram através do ranking da ATP. Divididos em dois grupos de quatro integrantes cada, eles se enfrentam entre si e os dois melhores de cada chave avançam para a semifinal. O vencedor conquista uma vaga no qualifying do Rio Open.

Mais experiente entre os competidores da Procopio Cup, Daniel Dutra Silva que aproveitar a oportunidade.

"O Rio Open é o torneio em que todo mundo quer estar, o maior da América do Sul, e jogar um torneio dessa magnitude em casa seria um sonho. Fiquei muito feliz de poder disputar a Procopio Cup e, se eu for campeão, disputar o Rio Open. Já fiquei bem perto de entrar no Rio Open pelo ranking algumas vezes, então é mais uma oportunidade para mim. Este ano foi muito positivo, fiz minha primeira final de challenger, e adoraria fechar com chave de ouro conseguindo este wild card para o Rio Open", declarou o paulistano.

A Procopio Cup contará com entrada gratuita em todos os dias do evento.

Veja a lista de jogadores confirmado na Procopio Cup:

Mateus Alves (23 anos, 271º do mundo)



Pedro Sakamoto (31 anos, 316º do mundo)



Daniel Dutra Silva (36 anos, 323º do mundo)



João Lucas Reis (24 anos, 419º do mundo)



José Pereira (33 anos, 509º do mundo)



Pedro Boscardin (21 anos, 520º do mundo)



João Pedro Bonini (17 anos, 128º no ranking juvenil)



Luis Miguel (15 anos, convidado do clube)