Summit CBF Academy já tem data confirmada para segunda edição em 2025

Na última terça-feira, o hotel Tivoli Mofarrej, em São Paulo, sediou o evento promovido pela CBF Academy, unidade educacional da CBF. A primeira edição do Summit reuniu profissionais, gestores e importantes personalidades do futebol nacional e internacional, além de oferecer debates centrados em estratégias e inovações para aprimorar a gestão do futebol no presente e no futuro.

O evento atraiu cerca de 1.200 inscritos e o sucesso foi tão grande que a segunda edição, maior e mais completa, já está confirmada para o dia 26 de novembro de 2025, novamente em São Paulo.

O evento abordou temas fundamentais para o mundo do esporte, como o impacto das SAFs, sustentabilidade financeira, o futuro das apostas esportivas e o combate à manipulação de resultados. Além disso, o Summit promoveu discussões sobre as ligas nacionais, direitos de transmissão, planejamento e gestão de clubes e estratégias de marca e valor.

"Estamos extremamente satisfeitos com a primeira edição do Summit CBF Academy e recebendo feedbacks muito positivos sobre a qualidade dos painéis, dos palestrantes e da infraestrutura do evento. Acreditamos na educação como parte fundamental no processo de evolução do futebol brasileiro e, por isso, é um prazer muito grande anunciar que a segunda edição do Summit já está agendada e acontecerá em novembro do ano que vem", avaliou Caio Cordeiro, Diretor da CBF Academy.

Na abertura, Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol, também destacou a importância do evento no cenário do futebol. "Eventos como esse são fundamentais para fortalecer o diálogo, a troca de ideias e construir um ambiente mais colaborativo no futebol. Vivemos demandas por maior profissionalismo no esporte e isso exige acompanhar as mudanças e liderá-las", ressaltou.

"O Summit CBF Academy é o espaço para essas mudanças. Quando promovemos debates sobre profissionalização, sustentabilidade e inovação, estamos contribuindo para a evolução do futebol brasileiro. Precisamos de gestores bem preparados, técnicos qualificados e profissionais que compreendam o jogo tanto dentro de campo quanto os desafios fora dele", completou.

Além do presidente da Confederação, o evento reuniu grandes nomes, como os técnicos da Seleção Brasileira masculina e feminina, Dorival Júnior e Arthur Elias, respectivamente, o Ministro do Esporte, André Fufuca e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes.

Também marcaram presença Leila Pereira, presidente do Palmeiras; Rodolfo Landim, presidente do Flamengo; Julio Casares, presidente do São Paulo, Marcelo Teixeira, presidente do Santos e Alessandro Barcellos, presidente do Internacional. O evento contou ainda com a presença de CEOs de SAFs de importantes clubes brasileiros, como Alexandre Mattos, do Cruzeiro, Thairo Arruda, do Botafogo, Carlos Amodeo, do Vasco, Raul Gutierrez, do Bahia e André Rocha, do RB Bragantino.

A CBF Academy é uma instituição dedicada à educação e capacitação, desenvolvida para promover a profissionalização do futebol brasileiro. Por meio de uma ampla gama de cursos e programas, prepara profissionais para atuar com excelência em todas as áreas do esporte.