STJD pune Atlético-MG por caos na Copa do Brasil: portões fechados e multa

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Atlético-MG foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por causa das confusões na final da Copa do Brasil, diante do Flamengo.

O que o tribunal decidiu

Punição com seis jogos de portões fechados, ao todo. Sendo os últimos três com uma medida educativa: permissão de mulheres, crianças, pessoas com necessidades especiais e idosos.

Os dois jogos que o clube já pagou com portões fechados no Brasileirão serão abatidos da pena. Ou seja, o Galo ainda tem mais quatro partidas a cumprir, ao todo.

O Atlético-MG levou multas acumuladas que totalizaram R$ 198 mil.

A procuradoria listou nove infrações de arremessos de objetos, uma invasão efetivada de um torcedor, a tentativa de invasão generalizada antes da premiação e o uso de laser.

Renzo Saravia foi denunciado por ato hostil por causa da expulsão na decisão. A punição foi advertência.

Tivemos bombas atiradas contra a equipe visitante, algumas explodiram próximas, e a que mais gerou comoção foi a que atingiu o fotógrafo. Ver aquela cena dele estirado com semblante de dor foi chocante para mim. Ele deixa de noticiar e passa a ser notícia numa final da Copa do Brasil. Paulo Ceo, presidente da 5ª Comissão Disciplinar do STJD

E a interdição?

A interdição da Arena MRV ainda continua em vigor, porque foi uma decisão do presidente do tribunal. E só o Pleno pode mexer nessa decisão.

Mas a 5ª Comissão Disciplinar decidiu, em primeira instância, punições para o mérito da questão, analisando os eventos registrados no jogo.

O julgamento da medida que gerou a interdição preventiva da Arena MRV será nesta quinta-feira (28).