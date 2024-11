"Será um jogo muito equilibrado", afirma Arthur Elias antes de amistoso contra a Austrália

Nesta quinta-feira, às 7h10 (de Brasília), no Suncorp Stadium, a Seleção Brasileira feminina encara a Austrália, em amistoso preparatório para a Copa América 2025, que acontece no equador, e para a Copa do Mundo de 2027, que ocorre no Brasil.

Em entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira, Arthur Elias demonstrou confiança para o duelo, apesar de saber a força das australianas.

"Creio que será um jogo muito equilibrado. Para nós, é um desafio vir até a Austrália. Mesmo com a nossa dificuldade com o fuso horário e número pequeno de treinamentos, a gente tem um grupo renovado e estou muito confiante de que vamos fazer uma grande partida amanhã e também no segundo jogo", afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Selec?a?o Feminina de Futebol (@selecaofemininadefutebol)

O técnico também comentou da ótima atmosfera que estará no estádio. Além dos 45 mil ingressos já vendidos, Clare Polkinghorne, jogadora da Austrália com maior número de partidas pela seleção, irá se aposentar.

"Vai ser uma atmosfera muito importante para as duas equipes, a gente espera ter essa experiência, o Brasil com jogadoras jovens, elas poderem passar por essa experiência, vai ser algo que vai agregar bastante na carreira delas. Dentro do campo, com um bom gramado, acredito que a gente vai conseguir fazer um grande espetáculo para o público que comparecer à despedida dela (Clare Polkinghorne), através de um grande jogo de duas grandes seleções", concluiu.

O Brasil encerrou nesta quarta-feira a preparação para o amistoso. Foram três treinos antes do duelo, os quais foram realizados na segunda (25), terça (26) e nesta quarta-feira.