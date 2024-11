São Paulo tem aproveitamento recente ruim contra o Grêmio fora de casa; veja

Pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo visita o Grêmio, às 16h (de Brasília) do domingo (1º). O Tricolor paulista busca firmar-se na briga por uma vaga direta na próxima Libertadores, mas, para isso, precisa de um resultado positivo na Arena do Grêmio, local onde não soma bons números em um recorte recente.

Dos últimos oito jogos disputados com o Grêmio no Rio Grande do Sul, o São Paulo venceu apenas um. O recorte começa em 2016 e, desde então, os gaúchos somam sete vitórias e apenas uma derrota. Isso resulta em um aproveitamento em casa de 87,5% para o Imortal. Ou seja, os paulistas defendem apenas 12,5% de rendimento.

Vale destacar a diferença ofensiva dos times neste histórico recente. Isso porque o Grêmio marcou 15 gols, enquanto o São Paulo balançou as redes em apenas quatro oportunidades.

A única vitória do São Paulo durante o recorte de oito jogos aconteceu em fevereiro de 2021, pela 36ª rodada do Brasileirão de 2020 que foi afetado pela pandemia do coronavírus. Diego Souza inaugurou o marcador para os mandantes na Arena do Grêmio, porém Tchê Tchê e Luciano conduziram o time paulista para a virada.

Situação das equipes

No último sábado, após o empatar em 2 a 2 com o Atlético-MG, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo garantiu vaga na fase preliminar da Libertadores. Os paulistas ocupam, atualmente, a sexta posição, com 59 pontos e sonham com a vaga direta para a competição mais importante do continente.

Por sua vez, o Grêmio, em busca de afastar de vez o fantasma do rebaixamento e conquistar uma vaga na próxima Copa Sul-Americana, é o 14º, com 34 pontos. Na última rodada, a equipe empatou em 2 a 2 com o Juventude, em sua arena.