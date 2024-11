São Paulo inicia venda de ingressos para último jogo no Morumbis em 2024 nesta quarta-feira

O São Paulo iniciou, na noite desta quarta-feira, a venda dos ingressos para a partida contra o Juventude, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto, marcado para a próxima quarta-feira (4), às 20h (de Brasília), será o último encontro da torcida com o elenco em 2024.

A comercialização primeiro terá início para sócios-torcedores, a partir das 22h. O público geral terá acesso às entradas a partir de domingo, às 10h.

Os bilhetes só poderão ser adquiridos de maneira online, através do site spfcticket.net. Os valores dos ingressos vão de R$ 50 até R$ 400. Não haverá gratuidades.

Na sexta colocação, com 59 pontos, o São Paulo já está classificado para o Libertadores de 2025. O Tricolor ainda tem mais três jogos a realizar no Brasileirão, contra Grêmio, Juventude e Botafogo.

Já o Juventude segue sua luta contra o rebaixamento, estando em 13º lugar, com 42 pontos, e uma partida a mais que seus adversários diretos. O Criciúma, primeiro time dentro do Z-4, tem 38 pontos. Além do São Paulo, o Juventude ainda enfrenta o Cruzeiro.

Fique ligado que a venda de ingressos para São Paulo x Juventude, pelo Brasileirão, abre hoje, às 22h! Quem é Sócio Torcedor compra primeiro! Faça parte: https://t.co/Cih5w7l9Yd#SejaSócioTorcedor#VamosSãoPaulo ?? https://t.co/JBQJxxYNpf ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 27, 2024

Horários

Sócio-torcedor com sete estrelas: 27/11, às 22h



Sócio-torcedor com seis estrelas: 28/11, às 6h



Sócio-torcedor com cinco estrelas: 28/11, às 14h



Sócio-torcedor com quatro estrelas: 28/11, às 22h



Sócio-torcedor com três estrelas: 29/11, às 6h



Sócio-torcedor com duas estrelas: 29/11, às 14h



Sócio-torcedor com uma estrela: 29/11, às 22h



Sócio-torcedor sem estrela: 30/11, às 10h



Público geral: 01/12, às 10h

Camarote dos ídolos: das 10h de 27/11 até às 20h de 4/11



Camarote corporativo SPFC: das 10h de 27/11 até às 20h de 3/11

Preços

Arquibancadas

Arquibancada Norte Oreo (Setor Popular)



Inteira: R$ 50 | Meia: R$ 25



Arquibancada Sul Diamante Negro



Inteira: R$ 80 | Meia: R$ 40



Arquibancada Leste Lacta



Inteira: R$ 100 | Meia: R$ 50



Arquibancada Oeste Ouro Branco



Inteira: R$ 100 | Meia: R$ 50

Cadeiras Superiores

Cadeira Superior Norte Oreo



Inteira: R$ 80 | Meia: R$ 40



Cadeira Superior Sul Diamante Negro



Inteira: R$ 150 | Meia: R$ 75



Cadeira Especial Leste Lacta



Inteira: R$ 200 | Meia: R$ 100



Cadeira Especial Oeste Ouro Branco



Inteira: R$ 200 | Meia: R$ 100

Cadeiras Térreas

Cadeira Térrea Leste Lacta



Inteira: R$ 150 | Meia: R$ 75



Cadeira Térrea Oeste Ouro Branco



Inteira: R$ 150 | Meia: R$ 75

Camarote dos ídolos



R$ 400



Camarote corporativo SPFC



R$ 300