São Paulo: Casares não descarta contratação de peso, mas foca em 'pontuais'

O presidente do São Paulo não descartou a chegada de uma contratação de peso para o time em 2025.

O que aconteceu

Julio Casares afirmou que o foco do São Paulo é em reforços pontuais, mas não descartou um grande nome. O mandatário afirmou que o clube está atento a oportunidades do mercado.

O Tricolor busca um lateral-direito, um lateral-esquerdo e um meia para 2025. O foco de Casares é fechar com Wendell, do Porto, para assumir a lateral que ficará vaga com a saída de Welington.

A grande busca do mandatário, porém, é por um camisa 10. Casares sonha encontrar um 'novo James', um atleta com características de criação e que tenha um peso de grande contratação — mas que funcione melhor que o colombiano no Tricolor.