Santos marca reunião decisiva com WTorre e espera avançar por nova Vila

Após enfrentar alguns problemas, o Santos espera, enfim, assinar o contrato com a WTorre nesta quinta-feira. Assim, o projeto da reforma da Vila Belmiro deve dar um passo importante para sair do papel.

"Quinta-feira terá uma nova reunião, uma reunião decisiva. Acreditamos em avanços no que está sendo conversado. Acreditamos que, dá reunião, já saiam situações muito definidas. Fizemos alguns planejamentos de datas, esperávamos começar a venda de cadeiras e camarotes em dezembro", disse o presidente Marcelo Teixeira.

"Diante da falta de alguns documentos, estamos aguardando o envio da definição final. Tudo caminha bem, mas tem coisas que são decisivas para você colocar, de fato, o negócio para conseguir fazer a comercialização de tudo", completou.

Na última sexta-feira, a diretoria alvinegra divulgou uma nota alegando que algumas informações técnicas e financeiras importantes estavam pendentes, impedindo a finalização dos trabalhos e assinatura dos documentos.

O Santos, então, pediu a resolução desses problemas "com brevidade", uma vez que deseja viabilizar a divulgação das pré-vendas de cadeiras cativas e camarotes até o final deste ano.

As negociações para viabilizar o novo estádio alvinegro começaram ainda em 2020, na gestão de José Carlos Peres. As conversas, porém, ganharam mais força na reta final do mandato de Andres Rueda, em 2023. Na época, criou-se a expectativa de que as obras começassem ainda em 2024.

Marcelo Teixeira assumiu em janeiro deste ano e, desde então, realizou diversas alterações no projeto. Assim, a construção ainda não saiu do papel.

Mesmo com o contrato com a WTorre perto de ser assinado, ainda não há uma previsão de quando as obras devem ter início. Isso porque a diretoria quer esperar a conclusão do Pacaembu, para não ficar sem casa.