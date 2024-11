Ryan se recupera de lesão no pé e volta a ser opção no Corinthians

O volante Ryan, do Corinthians, se recuperou de lesão no pé esquerdo e treinou com os companheiros nesta quarta-feira (27), no CT Joaquim Grava. O jovem, então, volta a ser opção para a comissão técnica chefiada por Ramón Díaz, tendo em vista a reta final de Campeonato Brasileiro.

Ryan sofreu uma fratura na base do quinto metatarso do pé esquerdo no começo de outubro, durante a derrota para o Flamengo por 1 a 0, no Maracanã.

Recuperado, Ryan já deve ficar à disposição para o duelo contra o Criciúma, no próximo sábado (30), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ryan ganhou espaço na rotação do Corinthians com a chegada de Ramón Díaz, em julho. No ano, o volante acumula 22 jogos (11 como titular).

O jovem se junta a Héctor Hernández, que se recuperou de lesão no joelho direito. Yuri Alberto, por sua vez, está em fase de transição após sentir lesão na coxa e alimenta a expectativa de ser relacionado para o próximo duelo.

O elenco do Corinthians trabalhou na manhã desta quarta, intensificando a preparação para o duelo contra o Criciúma. A bola rola no próximo sábado, às 19h30 (de Brasília).