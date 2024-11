Psicólogo do Botafogo rebate críticas sobre lado mental dos jogadores: "Para com essa palhaçada"

Após três tropeços seguidos, o Botafogo venceu o Palmeiras por 3 a 1, nesta terça-feira, e recuperou a liderança do Campeonato Brasileiro. Paulo Ribeiro, psicólogo do clube carioca, rebateu as críticas que o elenco alvinegro recebeu nos últimos dias sobre o lado mental.

"Essa é pra quem diz que sempre falta o lado mental. Ah, para com essa palhaçada. Quando a culpa não é da preparação física, é do lado psicológico. Sempre tem um culpado. Boa noite!", escreveu o psicólogo em seu perfil no Instagram.

Os três empates seguidos com Cuiabá, Atlético-MG e Vitória geraram críticas sobre o psicológico dos atletas do Botafogo. A equipe tinha seis de pontos de vantagem para o Palmeiras, mas viu o rival igualar a pontuação e tomar a liderança.

As criticas, no entanto, não são novidade para o clube carioca. Em 2023, o Botafogo encerrou o primeiro turno com 13 pontos de vantagem para o segundo colocado, que também era o Palmeiras. A equipe emendou uma série de resultados negativos na reta final, perdeu a liderança e encerrou a competição na quinta posição.

O Botafogo chegou a 73 pontos, três a mais que o vice-líder Palmeiras. A equipe vira a chave e passa a focar na final da Libertadores. Neste sábado, o Glorioso enfrenta o Atlético-MG em busca de um título inédito na sua história. A bola rola no Monumental de Nuñes, em Buenos Aires, na Argentina, às 17h (de Brasília).