Presidente do São Paulo prevê reforços pontuais e não descarta saídas para 2025

O presidente do São Paulo, Julio Casares, foi um dos convidados do Summit CBF Academy 2024, evento organizado pela entidade voltado à capacitação e formação de profissionais, nesta terça-feira. O dirigente são-paulino comentou a situação do clube no mercado e apontou "reforços pontuais" para a próxima temporada.

"Quando o São Paulo foi campeão em 2023, trouxemos o Rafael, que diziam que era o reserva do Cruzeiro, o Rafinha, que veio de um time que caiu [Grêmio], o Alisson era um jogador que ninguém apostava. Fizemos algumas contratações de maior impacto, como o Lucas e o James Rodríguez. Se estiver dentro do orçamento, podemos ter uma ou outra contratação mais 'pesada', digamos assim. Mas vamos continuar na nossa linha de reforços pontuais, até porque o nosso elenco é muito bom", disse Julio Casares.

O presidente do Tricolor paulista relembrou a desclassificação do time na Libertadores contra o Botafogo e aproveitou para elogiar o elenco. Porém, não descartou movimentações para novas transferências.

"Disputamos com o Botafogo e perdemos a classificação nos pênaltis. Brigamos de igual para igual. Temos um grande time, e reforços pontuais irão acontecer. Nunca desprezando a possibilidade de oportunidades de mercado", pontuou.

Julio Casares não descartou a negociação de jogadores do São Paulo para a próxima temporada. O dirigente, porém, afirmou que nenhum tipo de proposta chegou aos bastidores do Tricolor paulista.

"Jogador é um produto no mercado. Se vier proposta importante para o clube e para o atleta, pode acontecer. Mas hoje não temos nenhum tipo de proposta. Vejo que a mídia coloca um jogador em tal lugar, mas todo atleta tem um valor de mercado, um valor institucional. Vamos analisar se vier alguma proposta", concluiu.

Vale destacar que, na última semana, o próprio presidente Julio Casares confirmou o interesse do Bahia em Rodrigo Nestor, mas afirmou que ainda não há uma proposta oficial. Nestor possui contrato com o São Paulo até fevereiro de 2028. O meia foi responsável por marcar o gol do título inédito da Copa do Brasil, em 2023.