Palmeiras: Torcida se divide e briga por Abel, que ouve 'burro' pela 1ª vez

A derrota do Palmeiras para o Botafogo em pleno Allianz Parque, que complicou e muito a briga do Alviverde pelo título do Brasileirão, foi o suficiente para Abel Ferreira ouvir algo que nunca tinha ouvido em quatro anos de futebol brasileiro: os gritos de "burro", por uma pequena parte da torcida.

Impaciência da torcida começou cedo

Abel reclamou com torcedores logo no 1º tempo. O Palmeiras fez 15 minutos muito bons, mas sofreu o primeiro gol aos 19 e depois disso a ansiedade da torcida palmeirense apareceu. Nomes como Rony e Felipe Anderson foram muito vaiados ainda aos 30 da primeira parte, e Abel se virou para arquibancada e esbravejou — o técnico já havia reclamado da postura de alguns torcedores em coletivas recentes.

A situação só piorou com o domínio do Botafogo na partida. O Palmeiras teve boas chances de empatar no 1º tempo, Rony até chegou a acertar a trave, mas o 2º tempo foi todo do Botafogo. Marcos Rocha foi expulso aos 25 minutos do 2º tempo, e as reclamações só aumentaram — três minutos depois, o Botafogo chegou ao segundo gol.

Gritos de "burro" aconteceram após substituição inevitável. Aos 35 minutos do 2º tempo, Abel Ferreira tirou Estêvão e colocou Gabriel Menino em campo — alvo de críticas da torcida constantemente. A joia palmeirense deixou o campo sentindo muitas dores e caminhou lentamente para o banco de reservas. Logo após a alteração, parte da organizada chamou Abel Ferreira de "burro" e foi rapidamente abafada pelo resto do estádio.

Torcedores brigaram no estádio após protestos contra Abel Ferreira. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram brigas verbais e até socos entre torcedores que estavam no setor de onde surgiram os protestos. Muitos não concordaram com a postura de integrantes do setor — que também criticaram Leila Pereira, reeleita até o fim de 2027 no último final de semana.

Episódio similar aconteceu na partida contra o Grêmio, quando o Palmeiras sofreu demais para chegar à vitória. No entanto, como o triunfo aconteceu, o caso não ganhou tanta notoriedade.

Abel Ferreira minimizou os protestos e fez questão de exaltar os torcedores que "abafaram" os xingamentos.

Uma pequena parte da torcida falaste o nome, mas viu o que toda a torcida fez? Isso mostra o carinho que tem por nós. Eu entendo. São muitos títulos juntos. Parece que o Palmeiras ganha sempre, e vocês sabem que não é isso. Tem bons dirigentes, jogadores, recursos, mas a verdade é que hoje correu tudo bem com o adversário, mas ainda não há campeão. Abel Ferreira, em coletiva após o jogo

Ainda dá para sonhar com título?

O Palmeiras precisa torcer para o Botafogo não fazer quatro pontos nos dois jogos que restam no Brasileirão.

A equipe carioca pega o Inter (fora) na próxima rodada, e o clube gaúcho ainda tem chances remotas de título, e fecha a competição contra o São Paulo, no Nilton Santos.

Já o Alviverde tem pela frente o Cruzeiro (fora) e o Fluminense (casa). Com duas vitórias e pelo menos uma derrota do Botafogo em um dos jogos, o título fica com o Palmeiras.