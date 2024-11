Palmeiras tem folga dupla após derrota para o Botafogo que complicou título

O elenco do Palmeiras ganhou folga dupla após a derrota para o Botafogo, na última terça-feira (27), no Allianz Parque. A equipe descansa nesta quarta e na quinta-feira e retorna aos treinos nesta sexta, na Academia de Futebol. Essa é a primeira folga do Alviverde em 12 dias.

O grupo alviverde, portanto, terá cinco dias para se preparar para o jogo contra o Cruzeiro, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está agendada para a próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão.

O técnico Abel Ferreira terá desfalques importantes para o duelo. O zagueiro Gustavo Gómez tomou o terceiro cartão amarelo e está suspenso, assim como Marcos Rocha, expulso no revés de 3 a 1 para o Botafogo.

O atacante Estêvão, de acordo com a transmissão, deixou o gramado com dores e deve ser avaliado. Por outro lado, o lateral esquerdo Piquerez, em transição física, vive a expectativa de voltar a ser relacionado.

O Palmeiras atualmente está no segundo lugar da tabela do Brasileirão, com 70 pontos, três abaixo do líder Botafogo, com 73. Apesar da desvantagem, a equipe alviverde ainda nutre chances de conquistar o troféu nacional pela terceira vez consecutiva, feito este que seria inédito no clube.

Restam duas rodadas para o fim da Série A. Depois do Cruzeiro, o Alviverde encara o Fluminense na rodada final. Do outro lado, o time carioca mede forças com Internacional, no Beira-Rio, e São Paulo, no Nilton Santos, nos dois jogos restantes.