Palmeiras: Leila e Abel foram alvos de pequena parte da torcida, diz Latif

Leila Pereira e Abel Ferreira foram alvos de protesto de uma pequena parte da torcida do Palmeiras na derrota para o Botafogo, relatou o repórter Flávio Latif, que estava no Allianz Parque, no De Primeira.

Foi nítido que quem protestou contra o Abel, chamou ele de burro, foi uma pequena parte da torcida. É onde ficava a Mancha Verde, que está proibida de entrar nos estádios.

Tem alguns vídeos nas redes sociais de torcedores que começaram a brigar com quem estava criticando o Abel e vaiando o técnico do Palmeiras. E a Leila a mesma coisa -- foram críticas de onde a Mancha Verde ficava.

Flávio Latif

A principal torcida organizada do Palmeiras está proibida de entrar nos estádios paulistas após a emboscada que vitimou um torcedor da Máfia Azul, organizada do Cruzeiro, há um mês.

Segundo Latif, as críticas vindas do setor da Mancha não ganharam coro no restante da torcida no Allianz.

É uma rixa antiga entre Leila e Mancha, então acho que Leila e Abel ouviram protestos de quem não representa a totalidade da torcida do Palmeiras.

Foi a primeira vez que o Abel ouviu esse tipo de protesto no Allianz Parque. Só que foi abafado tão rápido que às vezes nem dá para perceber o que estava acontecendo.

Os protestos são descabidos, não fazem o menor sentido e vieram de uma parcela muito mínima do estádio.

Flávio Latif

PVC: Botafogo de Textor é soberano contra o Palmeiras de Leila no Allianz

O Botafogo de John Textor leva vantagem sobre o Palmeiras de Leila Pereira no Allianz Parque, mostrou o colunista Paulo Vinícius Coelho.

Vale fazer o resumo da gestão John Textor contra o Palmeiras de Leila Pereira nesses três anos: 2022, 2023 e 2024.

São três vitórias do Palmeiras (duas delas em 2022), quatro vitórias do Botafogo e um empate -- o empate da Libertadores que deu a classificação para o Botafogo dentro do Allianz Parque.

Paulo Vinícius Coelho

No Allianz, o Botafogo venceu duas vezes o Palmeiras, perdeu uma e empatou outra — quando saiu com gosto de vitória.

Se você considerar os jogos no Allianz Parque, foi um 4 x 0 em 2022 para o Palmeiras e depois em 2023 e 2024, que aí sim estamos falando de uma era da SAF mais forte, o Textor visitou o Allianz Parque três vezes: ganhou duas e empatou uma que saiu classificado.

Nesse contexto, o Botafogo tem sido soberano no Allianz Parque.

Paulo Vinícius Coelho

Veja o comentário:

