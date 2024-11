Marcos Rocha e Gustavo Gómez viram desfalques no Palmeiras para jogo contra o Cruzeiro

O Palmeiras perdeu dois jogadores para o jogo contra o Cruzeiro, que acontece na próxima quarta-feira, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral-direito Marcos Rocha e o zagueiro Gustavo Gómez irão cumprir suspensão depois de receberem cartões na derrota por 3 a 1 diante do Botafogo, nesta terça-feira.

O lateral foi expulso aos 24 minutos do segundo tempo depois de desentendimento na área com Igor Jesus. O palmeirense acertou a mão no rosto do atacante botafoguense e foi advertido. Primeiro, ele recebeu apenas o amarelo, mas após revisão do VAR, o árbitro anulou o amarelo e deu o cartão vermelho.

Enquanto Gustavo Gómez recebeu o cartão amarelo praticamente no último lance do jogo depois de fazer falta pouco antes da entrada da área, evitando o avanço do Botafogo. O zagueiro estava pendurado e, portanto, irá cumprir suspensão.

Na lateral-direita, Abel Ferreira tem como opção Mayke. Já na zaga, o treinador deve escalar Murilo, que voltou a ficar à disposição nesta terça-feira, após se recuperar de dores na coxa.

Com a derrota no Allianz Parque, o Verdão perdeu a liderança e voltou para a segunda posição. O Alviverde segue com 70 pontos e viu o time carioca abrir vantagem de três pontos na tabela.

O Palmeiras volta a campo na quarta-feira, quando enfrenta o Cruzeiro, pela 37ª rodada. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).