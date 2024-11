Mano fala em fazer escolhas melhores após empate e atualiza situação de Ganso e Keno

O Fluminense empatou em 0 a 0 com o Criciúma nesta terça-feira, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O resultado foi ruim para o Tricolor Carioca, que não conseguiu se distanciar do Z-4 com apenas três rodadas para o fim da competição. Diante do cenário negativo, o técnico Mano Menezes disse que precisa fazer escolhas melhores para fazer com que a equipe volte a vencer.

"Encerramos a rodada ainda fora dos últimos quatro, vamos pensar em pontuar no próximo jogo. Vamos trabalhar para vencer porque os adversários estão tendo dificuldade contra todo mundo. Juventude teve dificuldade contra o Cuiabá, fez o gol na última bola. Os times estão organizados e cedendo pouco nesse momento da competição. Temos que fazer escolhas finais melhores para voltar a vencer. Estamos há cinco rodadas sem vencer e isso custa muito caro nessa hora", explicou Mano Menezes.

Ainda no primeiro tempo, o meia Paulo Henrique Ganso sofreu uma lesão e foi substituído por Renato Augusto. Mano falou sobre o camisa 10 do Fluminense.

"Questões lombares são delicadas, diferentes para cada um, você precisa esperar um pouco. Às vezes acontece no jogo e em pouco tempo destrava, você leva uma outra condição para o jogo. Vamos esperar amanhã. Nosso departamento médico vai poder se posicionar melhor sobre isso (situação de Ganso). Eu agora não posso adiantar nada", revelou o treinador.

Outro a sair do jogo machucado foi o atacante Keno, que segundo Mano, deverá ter condições para enfrentar o Athletico-PR no domingo.

"Keno tomou uma entrada no tornozelo, não sei se foi a da área ou se foi o lance do meio-campo que foi mais grave, eu acho que acumulou os dois, ele teve uma entorse, mas ele conseguiu suportar bem em relação a entorse. Ele saiu mesmo porque não tinha mais condições físicas de jogar, então acredito que esteja apto para estar domingo em Curitiba", concluiu Mano.

Com 39 pontos em 35 jogos, o Fluminense é o 16º colocado do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso do Flu na competição é neste domingo, contra o Athletico-PR, na Ligga Arena, às 18h30 (de Brasília).