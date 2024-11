Luiz Henrique pede desculpas a Hulk e ameniza tensão antes de final

O atacante Luiz Henrique adotou tom ameno após ter levado uma "carteirada" de Hulk e suavizou o clima quente entre Botafogo e Atlético-MG antes da final da Libertadores.

Estou super tranquilo [com a confusão no jogo pelo Brasileirão]. Peço desculpas ao Hulk, respeito muito ele. É um jogador de alto nível, como eu sou também, a gente tem que se respeitar dentro de campo. Às vezes a gente está com a cabeça cheia, mas é pedir desculpa a ele, seguir em frente. Que a gente possa fazer um jogo incrível e que vença o melhor. Luiz Henrique, ao Sportv

O que aconteceu

Luiz Henrique pediu desculpas ao experiente jogador do Atlético-MG e destacou seu respeito a ele. O jogador de 23 anos deu a declaração em entrevista ao Sportv durante transmissão.

O atacante do Botafogo quebrou o silêncio sobre o desentendimento com Hulk depois da vitória sobre o Palmeiras, na "final" do Brasileirão. O Alvinegro carioca ganhou por 3 a 1 na casa do adversário e reassumiu a liderança do campeonato, dando um grande salto em busca da taça.

Luiz Henrique citou humildade com o clube carioca brigando por dois títulos. "É continuar com toda a humildade que a gente vem tendo desde o começo do campeonato. Não dá nem para respirar e já tem Libertadores aí", completou.

Tensão e treta antes da final

O clima entre Botafogo e Atlético esquentou depois do último jogo entre eles, válido pelo Brasileirão. Há uma semana, os times empataram sem gols, em Minas Gerais, em partida marcada por confusão no final.

Hulk ficou enfurecido com a postura de Luiz Henrique no duelo e deu uma "carteirada" no jovem. O atleticano teve sua conversa com Artur Jorge, técnico do Botafogo, flagrada pela transmissão da Globo, e depois fez cobranças ao jogador que vem sendo convocado pela seleção.

O Luiz Henrique falou para o nosso goleiro: 'o seu time é uma merda'. Primeiro, ele tem cinco jogos na seleção, ele acha que é craque. Ele não ganhou porra nenhuma, ele falou no intervalo do jogo. Eu passei sete anos na seleção e tenho humildade. Ele tem que correr para caramba. Hulk, a Artur Jorge

Ele [Matheus Mendes] falou que no intervalo do jogo o Luiz Henrique virou para ele e falou: 'o time de vocês é muito fraco, é uma merda'. Tudo bem, ele falou isso. Beleza, que Deus abençoe ele e que eles possam ganhar alguma coisa porque vamos lutar para ganhar. O Luiz Henrique tem tudo para ser um craque, mas não é ainda. Está fazendo um grande ano, mas acho que é a melhor temporada dele em toda a carreira, não sei quantos gols fez, mas está muito longe de ser craque ainda. Hulk, na saída de campo