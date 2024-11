Lucas Moura é o grande destaque da temporada do São Paulo. O camisa 7, com 23 participações em gols no ano, é o principal jogador em termos de criação no Tricolor Paulista. Diante do bom momento, o atleta busca atingir uma marca no clube que não acontece desde 2017, com Cueva: sete assistências em uma edição de Campeonato Brasileiro.

Atualmente, Lucas tem, no Brasileiro, dez gols e seis assistências. O jogador lidera o São Paulo em ambas as estatísticas na competição nacional. Caso chegue ao sétimo passe para gol no Brasileirão de 2024, o atacante iguala o feito de Chistian Cueva, último a atingir tal número.

Desde o peruano, os principais assistentes do Tricolor paulista não conseguem ultrapassar os seis passes para gol. Em 2028, por exemplo, Éverton foi o principal garçom do São Paulo e distribuiu seis assistências. O mesmo aconteceu com Antony (2019), Reinaldo (2020), Welington (2022). Em 2021 e 2023, Rigoni e Alisson, distribuíram um total de cinco assistências, respectivamente.

Além de principal assistente, Lucas Moura é, junto ao atacante Luciano, o artilheiro do São Paulo no Brasileirão, com dez tentos marcados. Por isso, o camisa 7 do Tricolor paulista soma 16 participações em gols e se destaca entre os demais jogadores. Apenas Estêvão (Palmeiras), com 21, Garro (Corinthians), com 18, participaram de mais bolas na rede. Pedro, do Flamengo, está empatado com o são-paulino no quesito.

Lucas Moura chegou ao sexto passe para gol no último compromisso do São Paulo, contra o Atlético-MG. O camisa 7 do time paulista deu assistência ao companheiro André Silva, que empatou o duelo em 2 a 2, no Morumbis.

Em busca da sétima assistência, Lucas Moura volta aos gramados, com o São Paulo, para enfrentar o Grêmio, às 16h (de Brasília), do próximo domingo (1º), na Arena do Grêmio. A partida é válida pela 36ª rodada do Brasileirão.

No último sábado, após o empatar com o Galo, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo garantiu vaga na fase preliminar da Libertadores. Os paulistas ocupam, atualmente, a sexta posição, com 59 pontos e sonham com a vaga direta para a competição mais importante do continente.