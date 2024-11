Los Angeles FC informa fim do empréstimo, e Atuesta volta ao Palmeiras em 2025

O meio-campista Eduard Atuesta está prestes a retornar ao Palmeiras. Nesta terça-feira, o Los Angeles FC, clube dos Estados Unidos, informou o fim do empréstimo do jogador, que fica à disposição do Verdão para 2025.

O time norte-americano fez uma publicação em suas redes sociais e se despediu do colombiano. O LAFC postou uma homenagem em vídeo e escreveu: "Parte da nossa história".

Part of our History. Eduard Atuesta's loan from @Palmeiras has expired. Forever Black & Gold ?? pic.twitter.com/f1wA3FzCtx ? LAFC (@LAFC) November 27, 2024

Esta foi a segunda passagem de Atuesta pela equipe. Ele já havia defendido o time da MLS (Major League Soccer) no passado, antes de se transferir ao Palmeiras. Nesta temporada, foram quatro gols e três assistências em 41 jogos.

Revelado pelo Independiente Medellín, o meio-campista foi contratado pelo Verdão no fim de 2021. Todavia, ele não rendeu como o esperado.

Na primeira temporada com a camisa alviverde, Atuesta realizou 52 partidas e fez um gol, além de duas assistências. Entretanto, no início de 2023, ele sofreu uma grave lesão no joelho, teve que passar por cirurgia e perdeu espaço. Na última temporada, ele entrou em campo apenas sete vezes.

O colombiano chegou a atuar na estreia do Palmeiras em 2024, contra o Novorizontino, mas foi emprestado para ter mais minutos no Los Angeles FC. De volta, ele tem futuro indefinido na equipe comandada por Abel Ferreira.

O clube alviverde pagou um preço alto por Atuesta. Ele custou U$ 3,7 milhões (R$ 20,7 milhões na época) aos cofres palmeirenses, por 70% dos direitos econômicos. O atleta de 27 anos possui contrato até o fim de 2026.