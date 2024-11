Juventus empata com Aston Villa e completa terceiro jogo de jejum na Champions

A Juventus ficou no 0 a 0 com o Aston Villa, pela quinta rodada da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira, no Villa Park. O time italiano, assim, completou seu terceiro jogo consecutivo de jejum no torneio (uma derrota e dois empates).

Com o resultado, os ingleses subiram para a nona posição, com dez pontos. A Juventus, por sua vez, figura na 19ª colocação, com oito pontos ganhos. Ambos estão na zona de classificação para a disputa dos playoffs.

O Aston Villa volta a campo neste domingo, contra o Chelsea, pela 13ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola às 10h30 (de Brasília), no Stamford Bridge. No mesmo dia, a Juventus encara o Lecce, no Estádio Via del Mares, às 16h45, pela 14ª rodada do Italiano.

Aos 36 minutos do primeiro tempo, Kamara deu uma passe em profundidade para Watkins. O camisa 11, então, bateu para grande defesa do goleiro.

O Aston Villa ficou muito perto de abrir o placar aos 45. Em cobrança de falta, Digne mandou a bola no travessão.

O melhor lance da partida veio 19 minutos da etapa complementar. Após cobrança de escanteio, Fernando Conceição cabeceou para defesa à queima-roupa de Dibu Martínez. O placar, assim, permaneceu inalterado.