Joias de Palmeiras e Corinthians figuram em lista de jogadores sub-20 do mundo com mais minutos em 2024

Joias de Palmeiras e Corinthians tem brilhado na temporada. Estêvão e Vitor Reis, do Verdão, e Breno Bidon, do Timão, estão entre os jogadores sub-20 do mundo que mais tiveram minutos em campo e foram as revelações mundiais neste 2024. O estudo foi realizado e divulgado pelo CIES (Centro Internacional de Estudos Esportivos).

O jovem atacante do Alviverde é quem mais acumulou minutos entre os jovens sub-20 no Brasil na temporada e aparece em quarto lugar no ranking. Ao todo, Estêvão disputou 2.483 minutos. No ano passado, por exemplo, somou apenas 12 minutos entre os profissionais.

O atacante palmeirense tem sido um dos protagonistas do Palmeiras na temporada. Ele é o artilheiro do Brasileirão, com 12 gols marcados, além de ser também o maior assistente ao lado de Garro, do Corinthians - ambos distribuíram nove assistências.

Após Estêvão, o segundo brasileiro a aparecer na lista é o volante Breno Bidon, do Corinthians. Com 19 anos, a joia do Alvinegro acumula 2.362 minutos neste 2024 e fica em décimo lugar. O jogador fez sua estreia pela equipe neste ano, sob o comando do auxiliar Bruno Lazaroni.

Pedrinho, ex-Corinthians e hoje no Zenit, da Rússia, também figura no 13º posto da lista, com 1.828 minutos em campo nesse ano. Já o zagueiro Vitor Reis, do Palmeiras, que estreou profissionalmente na atual temporada, soma 1.456 minutos e ocupa a 39ª posição.

Quem lidera o ranking dos jogadores sub-20 do mundo com mais minutos em 2024 é o zagueiro Pau Cubarsí, do Barcelona, com 3.883 minutos. Kobbie Mainoo, do Manchester United, e Júlio Soler, do Lanús-ARG, completam o top 3, com 3.183 e 3.348 minutos, respectivamente.

Outros jogadores brasileiros que também estiveram na lista são: Kauã Elias, com 1.798 minutos (Fluminense); Gabriel Carvalho, com 1.187 minutos (Internacional); Alisson, com 1.363 minutos (Atlético-MG); Rayan, com 1.299 minutos (Vasco); Lorran, com 1.011 minutos (Flamengo); e Gustavo Prado, com 922 minutos (Internacional).