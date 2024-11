Invasão da torcida e lágrimas: Buenos Aires explode com vitória do Botafogo

Buenos Aires viveu uma noite de terça-feira (26) diferente e sentiu um gostinho de como serão os dias com os visitantes botafoguenses. Após lotar Puerto Madero - um dos principais pontos turísticos da cidade - os torcedores da Estrela Solidária explodiram de emoção com a vitória por 3 a 1 sobre o Palmeiras e se fizeram ecoar na capital argentina.

Niltão Madero?

O local escolhido foi o "Kraken Bar", um espaço grande, com quatro telões e sem cobrança de entrada. O estabelecimento atendeu bem aos torcedores, que passaram a chegar em peso ainda de tarde.

Toda a logística foi montada pela "ArgenFogo", grupo de alvinegros que moram no país, a maioria estudantes de medicina.

Eu acabei de fazer uma prova muito importante ontem, então está dando para conciliar até o momento. Semana que vem tenho outra, mas na medida do possível estou indo e tentando conciliar (risos). Faculdade de Medicina aqui é muito difícil, mas até o momento está indo. Vamos ver se vai dar tudo certo até o final. Botafogo campeão já está tudo certo (risos) Luiz Gabriel Palassi, integrante da ArgenFogo

Secaram o Fluminense

Eram torcedores de várias regiões do Brasil e que viajaram para Buenos Aires de diversas formas: avião, carro, ônibus, motorhome?

Mais cedo, o jogo entre Fluminense e Criciúma foi transmitido e, além da tradicional "secada", os alvinegros vibraram com o empate por 0 a 0 e provocaram o Tricolor, que ficou em situação delicada em relação ao rebaixamento.

"Arerê! O Fluminense vai jogar a Série B", cantaram.

Cada gol uma explosão

O nervosismo no início da partida deu lugar ao êxtase total conforme os gols foram saindo no Allianz Parque.

Muitos torcedores não conseguiram conter o choro e se debulharam em lágrimas, principalmente após o terceiro gol, marcado por Adryelson, o herói improvável:

"Eu falei que o Adryelson ia entrar e fazer o gol. Eu falei!", bradava um torcedor em cima da mesa.

Outros se ajoelhavam e agradeciam aos céus, caso de Lucas Jazbik, que foi à missa no Cristo Redentor no dia anterior, no Rio de Janeiro: "Eu estava na missa ontem no Cristo e cheguei hoje em Buenos Aires. Quem esteve lá sentiu uma energia positiva. Só quem foi sentiu o que aconteceu".

Nem mesmo o chope custando 6 mil pesos (cerca de R$ 34,50) fez os alvinegros economizarem nos festejos. Diversos copos foram atirados para o alto após os gols.

Provocação ao Atlético-MG

Para a noite ficar completa para os botafoguenses, o Atlético-MG — adversário da final da Libertadores — foi derrotado pelo Juventude por 3 a 2.

O jogo dos mineiros foi no mesmo horário e, a cada gol do time gaúcho, os torcedores do Botafogo comemoravam e provocavam com um xingamento clássico em rima. Os atleticanos estavam concentrados em outro ponto da cidade.

O Alvinegro carioca agora é líder isolado do Campeonato Brasileiro com 73 pontos — três a mais que o vice-líder Palmeiras.

A final da Libertadores acontece neste sábado (30), às 17h, no Monumental de Nuñez, estádio do River Plate.