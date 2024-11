Hugo Souza se emociona ao falar do Corinthians: "Clube me abraçou como eu não esperava"

O goleiro Hugo Souza, um dia após ser adquirido em definitivo pelo Corinthians, se emocionou ao falar do clube nesta quarta-feira. Em entrevista coletiva, o arqueiro tratou sua chegada ao Timão como "oportunidade da vida" e agradeceu a todos do CT Joaquim Grava pelo jeito que foi recebido.

"Eu falei quando cheguei e... Eu vi isso aqui como a oportunidade da minha vida Eu precisava provar para mim mesmo que... era capaz de vestir a camisa de um clube grande. Muitas vezes eu mesmo duvidei do meu potencial, do que poderia fazer. Mas minha mãe não soltou minha mão, minha irmã, meus empresários... E vi o Corinthians como oportunidade da minha vida e o clube me abraçou de forma que nem eu esperava. Sou muito grato por isso. Só quero fazer isso valer a pena. Foi quem abriu as portas para mim quando ninguém acreditava. Vinha de uma temporada rebaixado em um clube pequeno de Portugal, tive altos e baixos no Flamengo e o Corinthians abriu as portas para mim, o presidente, o Fabinho. Não sabia o que seria da minha carreira", disse Hugo.

Outro momento de emoção na coletiva foi quando Hugo falou sobre seu falecido pai, Jorge Souza. O goleiro relembrou momentos de sua infância e como lida com a ausência de alguém tão importante na sua vida.

"Esse cara é minha maior referência de vida. Meu pai, antes de falecer, tudo que vivi do lado dele, ele me ensinou a ser um homem íntegro, honesto, trabalhar, lutar pelo meu, entre outras coisas que um bom pai faz. Falar dele para mim é muito fácil, é meu maior ídolo, me deu tudo. Sofreu tudo que tinha que sofrer comigo, passava horas em horas em ponto de ônibus comigo, pedia dinheiro emprestado para as pessoas para que eu não perdesse treino... as pessoas perguntam como é não ter seu pai em momentos como esse, mas para mim é fácil lidar com isso: costumo dizer sempre que... não sei se vocês sabem, mas tenho uma criação cristã, minha mãe é pastora. Meu pai foi meu Moisés. Tenho certeza que onde ele está agora, ele está igual a mim. Não sei vocês, mas estou muito feliz", comentou Hugo.

A negociação entre Corinthians e Flamengo se arrastou, e Hugo chegou a ficar ansioso com a demora por uma definição. O goleiro falou sobre esse período, mas ressaltou que sempre acreditou em um desfecho positivo.

"Foi difícil, dias tensos, em nenhum momento fiquei preocupado de não dar certo, confiei na palavra do presidente do Fabinho, eles que fizeram o contato comigo para eu estar aqui. Tudo que falam para mim, até hoje, foi cumprido. Mas estava ansioso, queria que fosse resolvido rápido. Fiquei muito feliz, senti muita gratidão. Para terminar o ano de forma merecida, bem construída, e agora é só continuar o trabalho, dedicado. Acredito muito que com essa contratação a responsabilidade aumenta, e vou me cobrar por isso", complementou.

O goleiro vai assinar um contrato de quatro anos com o Corinthians. Para adquirir Hugo, o Timão contou com o apoio da patrocinadora Esportes da Sorte com o banco Daycoval.

O Corinthians pagou 800 mil euros (cerca de R$ 4,8 milhões) ao Flamengo. O Timão adquiriu 50% dos direitos de Hugo, enquanto o Rubro-Negro manteve 40%, e 10% ficaram com o próprio jogador.

O Corinthians tinha até o dia 30 de novembro (sábado) para chegar a um acordo com o Flamengo e exercer sua prioridade de compra. Agora, o clube espera resolver a situação do transfer ban envolvendo o zagueiro Balbuena para registrar o novo contrato do arqueiro em janeiro.

Hugo Souza é um dos principais destaques do time do Corinthians. O goleiro caiu nas graças da Fiel Torcida com suas defesas decisivas e a forte identificação criada com o clube em pouco tempo.

Neste temporada, Hugo Souza acumula 31 jogos disputados pelo Corinthians, todos como titular.