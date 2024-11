Guilherme cita bastidores da demissão de Carille no Santos e elogia resiliência do técnico: "Era pesado"

Um dos principais destaques da Série B do Campeonato Brasileiro, Guilherme chegou ao Santos graças a uma ligação do técnico Fábio Carille no começo do ano. Nesta quarta-feira, o atacante comentou a demissão do treinador.

O camisa 11 preferiu não opinar se a diretoria agiu de forma correta, mas demonstrou muito carinho pelo comandante, que levou o time ao título da Segunda Divisão.

"Vou falar por mim. Não posso responder pelo elenco. É futebol. Todos sabemos pelo próprio Carille que depois da história do Corinthians a relação com o torcedor não foi mais a mesma. A diretoria se juntou e decidiu pela demissão. Eu não posso opinar, sou pago para jogar futebol. Essa questão é da diretoria. A gente não pode se envolver com isso, jamais", comentou à reportagem.

"Mas fico na torcida pelo Carille, onde ele for, que tenha sucesso. É um cara sensacional, que fez parte diretamente desde o início, que aceitou esse desafio. Fica a nossa torcida. Ele teve um peso muito grande para a minha vinda para o Santos, então só desejo todo o sucesso do mundo para o professor. Ele merece", completou.

Carille foi demitido no dia 18 de novembro, após a derrota de 2 a 0 para o CRB, na Vila Viva Sorte, pela 37ª rodada da Série B. O Peixe já havia garantido o acesso e o troféu do torneio.

Apesar disso, o técnico sofria forte pressão da torcida e ouviu diversos xingamentos. Em meio a este cenário, a diretoria alvinegra decidiu interromper o trabalho.

Nos bastidores, Guilherme revelou que os jogadores se impressionavam com a força mental de Carille e afirmou que vai levar isso como uma lição para o futuro.

"Aprendi muita coisa com ele, principalmente resiliência. Ele é um cara que sempre foi muito frio com essa questão. A pressão era muito forte de fora para dentro, para ele diretamente. Mas a gente enxergava ele ali dentro do CT focado só no trabalho. Às vezes até conversávamos: 'caramba, o homem é forte, né?'. Era uma coisa pesada, a gente sentia também. Mas normal, o torcedor faz o que ele bem entende no estádio. O Carille está de parabéns pelo que fez durante o ano", detalhou.

Questionado sobre as críticas, Guilherme afirmou que os torcedores sempre tem a razão, porém salientou que o elenco cumpriu o objetivo e encerra a temporada satisfeito.

"Eu acho que o torcedor reage da forma que acha o melhor. É muito individual isso. Não posso julgar e achar se gostei ou não. O torcedor tem a razão. Mas preciso defender o nosso trabalho. Tínhamos o objetivo de colocar o Santos na primeira divisão e foi concluído. Coroamos com o título também. Acho que isso é o mais importante", contou.

"Está tudo certo. O torcedor vai lá, paga o ingresso, vai na Vila Belmiro ou em qualquer lugar do Brasil onde a gente jogue. Vai lá nos apoiar, então tem o direito, mas o mais importante é que a gente vai sair de férias felizes, aliviado, e colocando o Peixão no devido lugar, que é o mais importante", finalizou.

Nesta quarta-feira, Guilherme deu uma pausa nas férias para atender a alguns torcedores. O atacante do Santos participou de uma sessão de fotos e autógrafos no Brisamar Shopping, em São Vicente (SP).