Fórmula 1 renova com circuito de Monza e mantém GP da Itália até 2031; veja detalhes

A Fórmula 1 trouxe uma grande notícia para os fãs na tarde desta quarta-feira. A principal categoria de automobilismo anunciou a renovação com o circuito de Monza, que seguirá sediando o GP da Itália por mais seis anos, até 2031.

O atual contrato do GP da Itália com a Fórmula 1 tinha duração inicial até o fim da temporada 2025. As duas partes chegaram a um acordo em função do aumento do interesse demonstrado pelo público e das obras de melhoria de infraestrutura, realizadas neste ano.

Construído em 1922 e com 5.8km de extensão, o autódromo de Monza - também conhecido como templo da velocidade -, foi palco de corridas desde que o campeonato foi criado, em 1950. A única exceção foi na temporada de 1980, quando o circuito esteve fechado para reformas.

Cinco pilotos do atual grid da Fórmula 1 já venceram em Monza, sendo eles: Fernando Alonso (Aston Martin), Max Verstappen (Red Bull Racing), Charles Leclerc (Ferrari), Lewis Hamilton (Mercedes) e Pierre Gasly (Alpine).

Stefano Domenicali, presidente e CEO da Fórmula 1, celebrou a permanência do GP da Itália no calendário automobilístico e destacou a importância de Monza para o esporte.

"Estou muito feliz que o Grand Prix da Itália permanecerá no calendário até 2031. Monza está no coração da história da Fórmula 1 e a atmosfera aqui é única todos os anos, uma vez que os Tifosi se juntam em grandes números para torcer pela Ferrari e por seus pilotos", afirmou o dirigente.

"As recentes melhorias na infraestrutura do circuito e o investimento planejado mostram um forte comprometimento com o futuro da Fórmula 1 a longo prazo na Itália. Quero agradecer aos nossos incríveis fãs em todo o país, que apoiam a Fórmula 1 de maneira tão apaixonada", concluiu Domenicali.

A Fórmula 1 tem crescido na Itália e teve audiência acumulada de 183,3 milhões em 2023, além de ter conseguido um aumento expressivo de seguidores nas redes sociais. Na temporada de 2025, o GP de Monza está previsto para acontecer entre os dias 5 a 7 de setembro.

Também nesta temporada, a Fórmula 1 já havia anunciado as renovações dos GPs de Japão, Monaco e Inglaterra.