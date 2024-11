Flamengo e São Paulo vão se enfrentar em pré-temporada nos Estados Unidos

Do UOL, em São Paulo e no Rio de Janeiro

Flamengo e São Paulo vão se enfrentar no dia 19 de janeiro, em partida pelo FC Series, torneio de pré-temporada nos Estados Unidos.

O que aconteceu

A partida acontece no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, às 15h (horário local). A FC Series, empresa que organiza o evento, deve oficializar o duelo em breve.

O Flamengo já negociava há alguns meses a volta aos EUA. O clube teve bem encaminhada a pré-temporada por lá, pensou em rever os planos por conta da mudança de treinador, mas contou com a ajuda de Filipe Luís para traçar o planejamento.

O rubro-negro fez a preparação na Flórida em 2024. A ideia do clube é retornar ao país com certa frequência para intensificar a internacionalização da marca e especialmente visando o Super Mundial em 2025.

O São Paulo já definiu sua programação: o clube viaja no dia 7 e retorna no dia 20 ao Brasil. O primeiro jogo já tinha sido anunciado contra o Cruzeiro no dia 15.

O clube vai utilizar titulares nos amistosos de pré-temporada, mesmo que isso signifique iniciar o estadual com reservas e jovens da base. A primeira data do Paulistão está marcada exatamente para o dia 15.

O Tricolor tem conversas adiantadas para adiar as duas primeiras rodadas do torneio, mas para isso precisa da classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. Caso não consiga, o clube não teria datas para repor as partidas uma vez que disputaria a fase prévia da competição continental.