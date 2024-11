Fla não vence rivais pelo título e pode ver Brasileiro esquentar eleição

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo acabou com as já remotas chances de um título do Campeonato Brasileiro com o empate diante do Fortaleza. A competição foi deixada de lado nos últimos anos em detrimento das copas, mas, se depender de Filipe Luís, esse cenário vai mudar. O tema também deve ganhar contornos políticos às vésperas das eleições para presidente.

O que aconteceu

O Fla foi campeão em 2019 e 2020, mas não brigou nos anos seguintes. Depois, a prioridade se voltou para os torneios mata-mata e culminaram em títulos da Copa do Brasil em 2022 e 2024, além da Libertadores de 2022.

"Largar" o Brasileirão vem gerando duras críticas da torcida e pode esquentar ainda mais o clima político. Nos bastidores, o que se percebe é que o tema vai virar uma cobrança em 2025, independentemente de quem levar o pleito. A pressão será forte e o novo mandatário, seja quem for, precisará dar uma resposta.

Filipe Luís garante que fará do Brasileiro a prioridade absoluta. O treinador chegou já com a competição longe dos sonhos do Fla e também poupou jogadores pensando nas decisões da Copa do Brasil. Com Tite, isso se tornou uma constante.

Enquanto eu estiver aqui, o Brasileiro sempre será prioridade absoluta. Levo como o campeonato mais difícil que existe, onde está a regularidade, passa por inúmeros momentos, Data Fifa, viagem. É o mais difícil e um dos que eu mais tive prazer em ganhar como jogador. Me incluo nessa culpa de não poder disputar.

Filipe Luís

Abriu mão

O Flamengo não venceu nenhum confronto direto contra times da parte de cima. O rubro-negro ainda enfrenta o Internacional no domingo pelo segundo turno, time que empatou no primeiro duelo. Com o Botafogo, foram duas derrotas. Com o Palmeiras, dois empates. Diante do Fortaleza, uma derrota e um empate.

Contra equipes da parte de baixo, o desempenho não foi o esperado. O único adversário que o Flamengo venceu as duas vezes foi o lanterna Atlético-GO. Na conta somando também Cuiabá, Bragantino, Criciúma, Fluminense, Grêmio, Athletico e Juventude foram nove vitórias, três empates e três derrotas. O Criciúma ainda faz o último confronto na penúltima rodada.

O time, que chegou a liderar o campeonato durante o período complicado da Copa América, viu o torneio escapar. Agora, encerra a temporada contra o Internacional, Criciúma e Vitória sem grandes sonhos.