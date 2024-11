Filipe Luís explica formação ofensiva do Flamengo contra o Fortaleza: "Fui para cima"

O Flamengo empatou sem gols com o Fortaleza nesta terça-feira, no Castelão, em Fortaleza, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Técnico do Rubro-Negro, Filipe Luís escalou quatro atacantes para tentar superar o time cearense, que segue sem perder em casa na competição.

O técnico do Flamengo foi a campo com Plata, Michael, Gabigol e Bruno Henrique no setor ofensivo. Gerson e Pulgar, que foi expulso no segundo tempo, foram os volantes.

"Fui pra cima, simples assim. Vim aqui na casa do Fortaleza, um time que não tinha perdido ainda em casa o ano inteiro e continua sem perder. Eu acreditava que a única forma de vencê-los seria atacando e indo para cima deles. Tentei aproveitar o momento do Plata. Com a falta do Everton e o Nico (De La Cruz) voltando de lesão, aproveitei para usar o Gerson, que é um volante que consegue ser mais um homem de ataque. Tentamos explorar os pontos do Fortaleza, que é um time que defende muito bem, bloqueia muito o meio, e a gente tentou desmontar essa defesa deles para conseguir machucá-los", disse Filipe Luís, em coletiva após o jogo.

Com o empate, o Flamengo permaneceu na quinta colocação, com 63 pontos, e já não consegue mais alcançar o líder Botafogo, que tem 73. Filipe Luís explicou por que a equipe não tem conseguido brigar pelo título brasileiro nos últimos anos e afirmou que a competição sempre será sua prioridade enquanto técnico do Rubro-Negro.

"Enquanto eu estiver aqui o Brasileiro sempre vai ser prioridade absoluta. Eu levo o Campeonato Brasileiro como o mais difícil que existe. Você passa por inúmeros momentos, Data Fifa, viagens. Me incluo nessa culpa de não poder estar disputando. Jogos assim, contra Fortaleza, Palmeiras, Botafogo, Inter, são jogos em que é possível perder pontos, principalmente fora de casa. Isso acontece em um grande Campeonato como o Brasileiro. A única coisa que posso fazer é ganhar o próximo jogo contra o Internacional. Ganhamos dois Brasileiros, em 2019 e 2020, outros anos não foi possível porque os adversários também competem, também têm prioridades", disse o treinador.

O Flamengo encara o Internacional no domingo, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 36ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 16h (de Brasília).