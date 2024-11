Ex-Corinthians, Ralf renova com o Vila Nova aos 40 anos de idade

Capitão do Vila Nova, o volante Ralf renovou com o clube goiano aos 40 anos de idade, estendendo seu vínculo por mais uma temporada. O jogador marcou história no Corinthians, sendo considerado ídolo do clube do Parque São Jorge, onde conquistou, entre outros títulos, a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes em 2012.

Com o novo acordo com o Vila Nova, o vínculo do volante irá até o dia 30 de novembro de 2025. Ralf chegou ao Tigre em 2022, se tornando uma das principais peças do elenco goiano. Até agora, o jogador possui mais de 150 jogos pelo clube.

Ele fica! ???? renova por mais um ano com o Tigrão! ?? ? Volante

? 40 anos

?? Contrato até o fim de 2025 (30/11)

?? Em definitivo O multicampeão está no Vila Nova desde a Série B de 2022 e renovou com o Tigrão por mais uma temporada. Com quase 150 jogos pelo Vila, Ralf... pic.twitter.com/xxFTFcBBjr ? Vila Nova F.C. (@VilaNovaFC) November 27, 2024

"O multicampeão está no Vila Nova desde a Série B de 2022 e renovou com o Tigrão por mais uma temporada. Com quase 150 jogos pelo Vila, Ralf foi o nosso capitão nesta última temporada e é sempre uma referência dentro de campo", diz uma publicação do Vila Nova em seu perfil oficial no X.

Apesar da alta idade, Ralf é peça importantíssima do Vila Nova e atuou em 49 jogos na temporada, contribuindo ainda com uma assistência. Em 2025, o Tigre disputará novamente a Série B do Campeonato Brasileiro.