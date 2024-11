Destaque do Corinthians, Breno Bidon vive melhor momento sob o comando de Ramón

O volante Breno Bidon vive seu melhor momento pelo Corinthians desde a chegada do técnico Ramón Díaz. O jovem foi titular nas últimas duas partidas e foi elogiado publicamente pelo treinador depois da vitória contra o Vasco, no último domingo.

"Breno está crescendo de uma forma incrível nessa posição", disse Ramón em determinado momento da última entrevista coletiva.

Essa fala do comandante tem um peso maior tendo em vista sua avaliação do elenco quando chegou ao clube, em julho. Titular absoluto nos tempos de António Oliveira, Bidon perdeu espaço assim que Ramón foi contratado.

O ponto de virada para o jovem foi a vitória do Corinthians sobre o Fortaleza por 2 a 0, pela ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. De lá para cá, Bidon acumula 12 jogos, sendo oito como titular.

De início, Ramón priorizou um meio-campo físico, de combate, para fortalecer o sistema defensivo. Com o tempo, o treinador deu espaço para um meio leve, e Bidon ganhou espaço ao lado de Carrillo e Rodrigo Garro.

Futuro de Bidon

O garoto, revelado nas categorias de base do Corinthians, é considerado um dos ativos mais importantes do clube. Breno atrai interesse de diversos clubes do exterior, e é possível que receba propostas já na próxima janela de transferências. O jovem, inclusive, está na iminência de conseguir dupla cidadania, e deve conseguir passaporte italiano até meio de 2025.

A reportagem da Gazeta Esportiva,porém, apurou que o estafe do jogador não tem pressa de negociá-lo. Apesar da alta procura pelo atleta, há um entendimento que Breno está feliz no Timão e pode conquistar títulos antes de ser transferido.

Bidon desperta o interesse de diversos clubes do mercado europeu e até do mundo árabe. Seu contrato com o Timão é válido até final de 2028.

A tendência é que Breno seja novamente titular no próximo sábado, contra o Criciúma, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Livre de qualquer chance de rebaixamento, o Timão busca uma vaga para a próxima Copa Libertadores.

Veja números de Breno Bidon em 2024:

42 jogos (29 como titular)



1 gol



2 assistências



7 cartões amarelos