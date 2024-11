De volta à elite, Santos vê cenário diferente no mercado e espera mais facilidade para contratar

Marcelo Teixeira caminha para a sua segunda temporada na presidência do Santos. No final de 2023, ele foi eleito com a missão de reformular o elenco para a disputa para a Série B do Campeonato Brasileiro. Um ano depois, o mandatário tenta montar um time mais competitivo para retornar em grande estilo à elite.

Desta vez, contudo, o cartola acredita que a tarefa será um pouco mais simples. Na sua visão, o mercado mudou e os jogadores estão mais interessados em ouvir as propostas do Peixe.

"Em 2023/24, eu mesmo ligava para os profissionais. Eles diziam que me conheciam, tinham respeito, mas que não viriam. Agora, mudou um pouco. O cenário está diferente. Você vai, liga e já tem um diálogo. É o Santos, mais uma vez, no mercado", disse.

Ao longo de 2024, o Santos contratou 23 atletas: Diego Pituca, Giuliano, Aderlan, Willian Bigode, Hayner, João Schmidt, Gil, Guilherme, Pedrinho, Otero, Gabriel Brazão, Rodrigo Ferreira, Jorge, Gonzalo Escobar, Cazares, Patrick, Billy Arce, Serginho, Wendel Silva, Renan, Yusupha Njie, Laquintana e Luan Peres.

Além disso, Marcelo Teixeira acertou com o técnico Fábio Carille, que ficou no comando até a penúltima rodada da Série B. Ele foi demitido após sofrer com a forte pressão dos torcedores.

O Peixe conquistou o acesso e o título da Segunda Divisão, mas teve a pior campanha de um campeão na era dos pontos corridos. A campanha foi alvo de muitas críticas.

Assim, é de se esperar uma nova reformulação na Vila Belmiro. O clube, aliás, mira a contratação de Luís Castro. Segundo Marcelo Teixeira, as conversas estão bem avançadas.

Ano que vem, o Alvinegro Praiano irá disputar Série A do Brasileirão, Copa do Brasil e Campeonato Paulista.