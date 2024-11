Cuiabá é rebaixado para a Série B com resultados desta terça no Brasileirão

O Cuiabá está matematicamente rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Com os resultados da abertura da 36ª rodada do Brasileirão nesta terça-feira (26), o Dourado não tem mais chances de escapar do Z4, antes mesmo de jogar contra o Bahia na rodada, no sábado (30).

O que aconteceu

Com o empate do Fluminense contra o Criciúma, o time carioca foi a 39 pontos e é o primeiro fora da zona de rebaixamento, na 16ª colocação.

O Cuiabá, que tem 30 pontos, poderia até alcançar o Tricolor das Laranjeiras se vencesse todos seus jogos restantes, empatando em pontos, mas perderia para os cariocas nos critérios de desempate (ficaria com uma vitória a menos: 10 a 9 para o Fluminense).

E a confirmação veio com o último jogo do dia, entre Juventude e Atlético-MG. O Cuiabá precisava da derrota do Jaconero, mas Erick deu a vitória para o time gaúcho nos acréscimos, somando três pontos e deixando o Juventude com 42 na tabela.

Este é o primeiro rebaixamento do Cuiabá, que estreou na Série A em 2021. O time do Mato-Grosso estava em sua 4ª participação consecutiva na elite do futebol brasileiro. Dessa forma, o Dourado se junta ao último colocado e já rebaixado Atlético-GO. Restam duas vagas para a Série B 2025.