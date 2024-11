Corinthians tem clima leve em treino às vésperas de votação do impeachment

O Corinthians tem clima tranquilo entre os jogadores e comissão técnica, às vésperas da votação do impeachment do presidente Augusto Melo. O Conselho Deliberativo do clube se reúne nesta quinta-feira (28), a partir das 18h (de Brasília).

O que aconteceu

Nesta quarta-feira (27), os atletas alvinegros tinham um clima leve e descontraído no aquecimento do treino. A imprensa acompanhou cerca de 20 minutos das atividades desta manhã e presenciou o bom humor do elenco. Entre brincadeiras, o futebol parece estar blindado da situação crítica que atinge a política.

Clima leve no treino desta quarta-feira (27), um dia antes da votação do impeachment de Augusto Melo. pic.twitter.com/hNlb4r7XNN -- Livia Camillo (@livia_camillo_) November 27, 2024

O embalo da equipe dentro das quatro linhas também tem papel fundamental no clima positivo. São sete partidas de invencibilidade e seis vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, e o time que corria risco de rebaixamento há um mês, agora mira a pré-Libertadores. No sábado (30), o Timão encara o Criciúma fora de casa, buscando uma vaga no G7.

Apesar da aparente blindagem emocional, o mesmo grupo se manifestou contra o impeachment de Augusto Melo. No último sábado (23), boa parte do elenco publicou uma mensagem de apoio ao presidente nas redes sociais. O movimento foi coordenado pelas lideranças, de acordo com fontes do CT Joaquim Grava.

Acho que nosso posicionamento sobre esse assunto foi feito e bem feito, eu e todo elenco, a gente tomou a decisão de fazer esse posicionamento porque desde quando, pelo menos desde quando eu cheguei aqui, tudo que essa diretoria, tudo que o presidente, tudo que o Fabinho falaram pra mim e não só pra mim, pra todos os atletas, eles cumpriram.

Hugo Souza, goleiro do Corinthians

Em comunicado, os atletas teceram elogios a Augusto e à atual gestão do Corinthians. "Nós, atletas do elenco masculino do Corinthians, gostaríamos de declarar nosso apoio ao presidente Augusto Melo. Com todas as dificuldades enfrentadas ao longo do ano, ele tem sido justo, sincero e profissional para honrar os compromissos do clube", dizia um trecho.