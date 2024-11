Com campos alagados no CT, Bahia faz trabalho interno de olho em partida contra o Cuiabá

Na manhã desta quarta-feira, o elenco do Bahia deu continuidade à preparação para a partida contra o Cuiabá, válida pelo Campeonato Brasileiro. O trabalho foi um pouco diferente, uma vez que não ocorreu no gramado do CT Evaristo de Macedo por conta das fortes chuvas em Camaçari.

Os jogadores abriram as atividades desta quarta-feira no auditório do CT, assistindo a um vídeo com erros e acertos no empate em 1 a 1 contra o Athletico-PR, no último domingo. Na sequência, os goleiros treinaram no campo 2.

Em função dos campos alagados pelas fortes chuvas, o restante do elenco fez um trabalho em área coberta sob o comando do preparador físico Danilo Augusto, seguido de uma atividade com bola na academia.

O atacante Rafael Ratão trabalhou normalmente com os companheiros. Já o lateral esquerdo Iago Borduchi seguiu com o tratamento de uma lesão muscular.

?? Com campos alagados devido às fortes chuvas, trabalho precisou acontecer em área coberta #BBMP pic.twitter.com/fauur5H6uF ? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) November 27, 2024

Enquanto isso, o meio-campista Rezende, o atacante Thaciano e o zagueiro David Duarte realizaram um treino na sala de musculação. O trabalho, porém, foi diferente das atividades dos demais companheiros.

O Bahia ainda tem mais duas sessões de treinamentos antes de enfrentar o Cuiabá. A bola rola neste sábado, às 19h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 36ª rodada do Brasileirão.

O Bahia do técnico Rogério Ceni vive momento ruim e não vence há sete rodadas. Mesmo assim, o Tricolor de Aço vai em busca da vitória para encerrar a sequência negativa e voltar a somar pontos na briga por uma vaga na Libertadores da próxima temporada.