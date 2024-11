Botafogo dispara na chance de título do Brasileirão; Palmeiras despenca

Do UOL, em São Paulo

A vitória na "final antecipada" contra o Palmeiras nesta terça-feira (26) fez o Botafogo disparar na chance de título do Campeonato Brasileiro, segundo o Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

Novos números

O Botafogo saltou de 33,1% para 75% de chance de conquistar o Brasileirão. A vitória sobre os paulistas na 36ª rodada fez o time carioca chegar aos 73 pontos e reassumir a liderança, que estava justamente com o adversário.

A equipe pode garantir o título já na próxima rodada. Para isso, é preciso vencer o Inter e contar com qualquer tropeço do Palmeiras diante do Cruzeiro.

O alviverde, por sua vez, viu a probabilidade de título cair drasticamente: de 64,2% para 24,1%. A equipe paulista se manteve com os 70 pontos na tabela e não depende mais de si para faturar o troféu.

O empate entre Fortaleza e Flamengo também nesta terça-feira, mas pela 35ª rodada, fez as equipes praticamente zerarem suas chances de título. O Inter, que não jogou nesta terça (26), mantém chances remotas: 0,76%.

Chances de título do Brasileirão