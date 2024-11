CBF divulga análise do VAR no lance da expulsão de Marcos Rocha em Palmeiras x Botafogo; veja

A CBF divulgou, nesta quarta-feira, os áudios do diálogo do VAR no lance que resultou na expulsão de Marcos Rocha no jogo entre Palmeiras e Botafogo, na última terça, no Allianz Parque, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão foi derrotado por 3 a 1.

O time alviverde já perdia por 1 a 0 quando Marcos Rocha foi expulso. Antes do Botafogo cobrar escanteio, o jogador acabou atingindo o rosto de Igor Jesus com a mão. O árbitro Wilton Pereira Sampaio, inicialmente, mostrou o cartão amarelo, mas foi recomendado pela arbitragem de vídeo a dar o vermelho.

Logo após Wilton informar que aplicaria o amarelo ao lateral, Wagner Reway, que estava à frente do VAR, pediu que o juiz aguardasse, pois o lance estava sendo revisado. Depois, ele aconselhou o árbitro a ir à cabine e viu um 'tapa' de Marcos Rocha no rosto do atacante do Botafogo. Veja abaixo a fala:

"Ok, Wilton. Aguarde um pouco, vamos verificar a intensidade do lance. Wilton, te recomendo revisão para possível cartão vermelho. O jogador [Marcos Rocha] deu um tapa no rosto do outro [Igor Jesus], fora da disputa da bola. Ele faz o movimento, a mão pega no rosto. É uma ação clara", disse Wagner.

Wilton, então, revisou o lance na cabine e decidiu expulsar o atleta do Palmeiras. Com um a menos, o time perdeu de 3 a 1 e viu o título brasileiro ficar ainda mais distante.

O Palmeiras atualmente está no segundo lugar da tabela do Brasileirão, com 70 pontos, três abaixo do líder Botafogo, com 73. Apesar da desvantagem, a equipe alviverde ainda nutre chances de conquistar o troféu nacional pela terceira vez consecutiva, feito este que seria inédito no clube.

Restam duas rodadas para o fim da Série A. Depois do Cruzeiro, o Alviverde encara o Fluminense na rodada final. Do outro lado, o time carioca mede forças com Internacional, no Beira-Rio, e São Paulo, no Nilton Santos, nos dois jogos restantes.