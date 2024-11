Brasileiro marca, e Benfica vira sobre Monaco fora de casa pela Champions

Nesta quarta-feira, no Stade Louis II, o Benfica virou sobre o Monaco por 3 a 2, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League. Ben Seghir e Magassa anotaram para os monegascos, enquanto, Pavlidis, Arthur Cabral e Amdouni deixaram o dos portugueses, que jogaram parte do segundo tempo com um a mais.

Agora, diante da derrota em casa, o Monaco caiu para a oitava colocação, com dez pontos conquistados. Esta foi o primeiro revés dos mandantes na Champions League desta temporada. Por sua vez, o Benfica subiu para a 14º posição, com nove unidades somadas.

O Monaco retorna aos gramados no domingo (1º), para enfrentar o Olympique de Marseille, no Orange Vélodrome, pela 13ª rodada do Francês. A bola rola às 16h45 (de Brasília).

Já o Benfica, no mesmo dia, às 15h, recebe, no Estádio da Luz, o Vitória Guimarães, pela 12ª rodada do Campeonato Português.

OS GOLS

O Monaco inaugurou o marcador aos 13 minutos do primeiro tempo. Golovin aproveitou rebote e cruzou para Ben Seghir que, dentro da área, precisou apenas tocar para o fundo das redes de Trubin.

Aos 3 minutos do segundo tempo, o Benfica deixou tudo igual. Caio Henrique recuou mal para o goleiro e Plavidis se antecipou. O jogador da equipe de Lisboa driblou o arqueiro Majecki e mandou para o gol.

Em um intervalo de quatro minutos, dois gols foram anulados. Akliouche, para o Monaco, aos 6 minutos, e Alexander Bah, para o Benfica, aos 10. Aos 13, Singo, dos mandantes, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso do duelo.

Aos 22 minutos, o Monaco retomou a liderança do placar. De fora da área, Magassa ficou com a sobra de bola e mandou um foguete, no canto inferior direito, da entrada da área.

A reação do Benfica começou aos 39 minutos. Pela esquerda, Di Maria cruzou para a área e o brasileiro Arthur Cabral venceu a marcação para cabecear firme para o fundo das redes.

A virada saiu aos 43 minutos, novamente, em jogada de Di Maria. Pela direita, agora, o argentino cruzou para a área e Amdouni testou firme, sem chances para Majecki reagir.