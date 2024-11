Brasileirão mostrou limitações táticas e técnicas do Palmeiras, diz Arnaldo

O Palmeiras jogou mal durante todo o Campeonato Brasileiro, avaliou Arnaldo Ribeiro no UOL News nesta quarta (27).

O comentarista argumentou que a regularidade em jogos contra adversários mais frágeis deixa o clube alviverde na briga pelo título até a reta final.

[Tem] algumas limitações o Palmeiras, não emocionais, mas táticas e técnicas. Isso ficou evidente no campeonato todo -- inclusive nas vitórias sobre o Bahia e o Atlético-GO. O Palmeiras não jogou bem. [...] Jogar mal contra o Botafogo ou contra os times do G-6 não é possível. Você não consegue ganhar dos melhores ou iguais jogando mal.

Arnaldo Ribeiro

