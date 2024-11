Botafogo provoca Palmeiras ao som de Roberto Carlos e com 'experiência telão'

O Botafogo aproveitou a vitória por 3 a 1, na última terça-feira (26), no Allianz Parque, para provocar o Palmeiras. O triunfo recolocou os cariocas na liderança do Brasileirão, com 73 pontos, três a mais do que o Alviverde.

O Alvinegro zoou o telão colocado no setor Norte do estádio — por conta da estrutura de palco já montada — e compartilhou um trecho da música "Emoções", de Roberto Carlos, que se apresenta no Allianz Parque nesta quarta-feira (27).

O clube carioca ainda brincou com a dificuldade de dormir após a vitória e decorou o "quarto" com um porquinho de pelúcia.

Líder do Brasileirão, o Botafogo precisa de quatro pontos nos próximos dois jogos para ser campeão. Além disso, o Alvinegro se prepara para a final da Libertadores, neste sábado (30), às 17h (de Brasília), contra o Alético-MG.

Pela 37ª rodada do Brasileirão, o Alviverde visita o Cruzeiro, enquanto a equipe carioca encara o Internacional, também fora de casa. Os jogos serão na quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília).