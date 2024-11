Botafogo: Maior virtude do clube foi formação do elenco, diz Bodão

O elenco é a grande força do Botafogo na temporada 2024, avaliou Marco Antônio Rodrigues, o Bodão, no Fim de Papo, nesta terça (26).

Depois de vencer o Palmeiras e abrir vantagem na liderança do Brasileiro, a equipe carioca enfrenta o Atlético-MG na final da Copa Libertadores, no próximo sábado (30).

O grande valor do Botafogo foi a formação do elenco. Formou um elenco melhor que todos os outros. Foi a grande virtude.

Marco Antônio Rodrigues

PVC: Mancha xingou Abel de 'burro' para evitar tema da emboscada

Os gritos de 'burro' para Abel Ferreira ouvidos no Allianz Parque durante a derrota para o Botafogo foram uma tentativa da Mancha Alviverde evitar o tema da emboscada contra a Máfia Azul na Rodovia Fernão Dias, avaliou PVC.

Para mim, essa questão dos gritos de 'burro' para o Abel não são pela paixão, mas é porque a Mancha [Alviverde] quer mudar o assunto. A Mancha quer colocar nos jogadores uma culpa que eles não têm. Amanhã faz um mês que seis criminosos estão foragidos. [...] A Mancha foi vaiada quando gritou 'burro' para o Abel.

PVC

Alicia: Palmeiras teve chances e perdeu, não dá pra pôr na conta do Abel

A falta de eficiência do Palmeiras voltou a ser um problema na derrota diante do Botafogo, afirmou Alicia Klein.

Algumas coisas, a gente precisa entender em quem colocar a culpa. Oportunidades o Palmeiras teve. O Palmeiras criou e mais uma vez os atacantes falharam no último lance, na última bola. [...] Não dá para colocar na conta do treinador.

Alicia Klein

