Botafogo chega em Buenos Aires 'na estica'; Bastos tranquiliza: 'Estou bem'

O Botafogo desembarcou em Buenos Aires (ARG) 'na estica' na noite desta quarta-feira (27), com jogadores e comissão técnica vestindo blazers. O zagueiro Bastos, que foi substituído com dores contra o Palmeiras, garantiu estar bem para a final da Libertadores neste sábado (30), contra o Atlético-MG, no estádio Monumental de Nuñez.

O que aconteceu

A delegação do Alvinegro carioca vestia blazers confeccionados pela marca 'Reserva'. Os jogadores usavam na cor preta e a comissão estava de cinza.

O desembarque aconteceu por volta das 18h40 no aeroporto de Ezeiza. O Botafogo cumpriu o protocolo da Conmebol e seguiu por um saguão exclusivo, sem contato com populares.

Na sequência, partiram para o hotel na cidade de Pilar, a 43 km do estádio Monumental de Nuñez. Haviam poucos torcedores dada a grande distância para o centro de Buenos Aires.

Os jogadores não falaram com a imprensa. Eles desceram do ônibus, tiraram fotos com os fãs, pegaram suas malas e entraram no saguão do hotel.

Uma torcedora perguntou se Bastos estava bem. O zagueiro angolano respondeu: "Estou bem".

Bastos sentiu dores na coxa esquerda contra o Palmeiras na última terça (26). Ele precisou ser substituído logo aos 12 minutos do primeiro tempo para a entrada de Adryelson, que acabou fazendo o terceiro gol na vitória por 3 a 1.