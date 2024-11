Borussia Dortmund vence o Dínamo Zagreb e segue na briga pelo topo da tabela da Champions

Nesta quarta-feira, o Borussia Dortmund foi até o Estádio Maksimir, na Croácia, e venceu o Dínamo Zagreb por 3 a 0, pela quinta rodada da primeira fase da Liga dos Campeões. Sem sustos, Bynoe-Gittens, Bensebaini e Guirassy foram os autores dos gols do Aurinegro.

Com a vitória, o Dortmund se mantém nas primeiras colocações da tabela geral, pulando para quarto lugar, com 12 pontos. Os alemães continuam a apenas três unidades de distância para o líder Liverpool, que tem 15.

Já o Dínamo cai para a 22ª posição, com sete pontos, perto de sair da zona de classificação.

O Borussia volta a campo no sábado, pela 12ª rodada do Campeonato Alemão, no clássico contra o líder Bayern de Munique, no Signal Iduna Park, às 14h30 (de Brasília). Enquanto o Dínamo visita o Hajduk Split, no domingo, às 13h45, pelo Campeonato Croata.

Na próxima rodada da Liga dos Campeões, ambas as equipes jogam em casa. Os alemães enfrentam o Barcelona, no dia 11 de dezembro, às 17h, no Signal Iduna Park. Os croatas, por sua vez, recebem o Celtic, um dia anterior, às 14h45.

O JOGO

O Borussia pressionou em busca do gol no primeiro tempo, chegando a acertar o travessão duas vezes, com Bensebaini e Malen.

A pressão dos alemães foi recompensada com um gol antes do intervalo, aos 40 minutos. Após o goleiro do Dínamo fazer defesa acrobática na cabeçada de Malen, Bynoe-Gittens recebeu na direita, cortou dois marcadores e bateu colocado para abrir o placar.

O Dortmund voltou bem para a segunda etapa e conseguiu o segundo gol. Aos 10 minutos, Gross cobrou escanteio, Bensebaini se livrou da marcação e mandou para as redes de cabeça.

Com a vantagem no placar, o Borussia se aproveitou dos contra-ataques cedidos pelo Dínamo. Aos 44, Guirassy ficou cara a cara com o goleiro e fechou o jogo em 3 a 0.