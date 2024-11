Abel reconhece mérito do Botafogo em vitória sobre o Palmeiras e avisa: "O campeonato ainda não acabou"

O Palmeiras foi derrotado pelo Botafogo, por 3 a 1, na noite desta terça-feira, no Allianz Parque, em duelo da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Ferreira reconheceu o mérito do adversário para conseguir o resultado, mas não deixou de deixar queixas contra a arbitragem. O treinador palmeirense também não jogou a toalha pelo título.

"Não sei se viram o mesmo jogo que eu. No final, nosso adversário acabou tendo mérito naquilo que foi a vitória, no desempenho técnico em comparação com o Palmeiras. Os primeiros 15, 20 minutos foram completamente nossos. Tivemos uma bola do Gómez, de cabeça, igual ao terceiro gol do adversário. Eles fizeram e nós não. Tivemos uma bola no poste do Rony, mais uma finalização na cara do gol, um cabeceio do Rocha para fazer 1 a 1", disse.

A reclamação do treinador seguiu a de Gustavo Gómez, que também reclamou após o jogo. Abel apontou erro na marcação do escanteio que originou o gol do Botafogo. Alex Telles cobrou, mandou para Almada, que ajeitou para Gregore bater livre de dentro da área.

"Nosso adversário acabou por ser feliz. Nenhum dos escanteios (antes do gol) foi escanteio. O próprio adversário reconheceu que não estava onde devia estar. Ele quem disse, não eu. O futebol é isso. Na segunda parte entramos com a intenção de ser mais contundentes e depois da expulsão fica tudo mais difícil. Ao longo do jogo, acho que o adversário foi melhor e foi feliz no jogo", admitiu.

Com a derrota para o time carioca, o Palmeiras agora não depende mais apenas de si mesmo para ser o campeão. O Verdão fica na vice-liderança, com 70 pontos, enquanto viu o Botafogo recuperar a ponta da tabela e abrir três pontos de vantagem. Abel reconhece o favoritismo do Botafogo pelo título, mas não descarta a chance de faturar o tri pelo Alviverde.

"Falamos muito sobre esses jogos para controlar o emocional. Não é caso único. Nosso adversário é uma equipe cascuda, esse jogador também é cascudo. Dar os parabéns ao Botafogo. A agressão do Rocha foi mais violenta que a cotovelada no Rony? Para mim não foi. É uma decisão do árbitro, não minha. Acho que nosso desempenho técnico esteve abaixo, mas não posso deixar de dizer, não sendo o fator principal, mas o primeiro gol veio em um erro claro do árbitro. O futebol é isso, jogadas que não são estudadas e que saem. Temos que continuar no nosso caminho, faltam dois jogos, ainda estamos na luta. O Botafogo tem tudo para ser campeão. Já desperdiçaram ano passado, não acho que vão desperdiçar esse ano de novo. Vamos continuar fazendo nosso trabalho. O campeonato ainda não acabou. O Palmeiras pode ser campeão, o Internacional e o Fortaleza também, mas a vantagem e a bola está toda no Botafogo", declarou.

"O adversário foi melhor, mais eficaz, feliz, aproveitou o contexto do jogo. Não vamos ganhar sempre. O Palmeiras não é uma equipe que sempre ganha. É sempre este árbitro, não digo que foi bem ou mal, mas não houve os escanteios. O último jogador a tocar na bola foi o do Botafogo. No contexto do jogo foi tecnicamente melhor, mais eficaz, mais maduro e experiente. Conseguiu levar o árbitro ao VAR. E nem um amarelo levou", finalizou.

O Palmeiras volta a campo na quarta-feira para enfrentar o Cruzeiro, pela 37ª rodada do Brasileiro. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).