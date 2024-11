Abel burro? Casão e Lavieri opinam sobre gritos da torcida do Palmeiras

Abel Ferreira ouviu o grito de "burro" pela primeira vez no Palmeiras. É justo parte da torcida culpar o treinador pela derrota em casa para o Botafogo na "final antecipada" do Brasileirão?

No UOL News Esporte desta quarta (27), os colunistas Danilo Lavieri e Walter Casagrande opinaram sobre os gritos de protesto no Allianz Parque.

Lavieri: Quem chamou Abel de burro tem outros interesses

Não faz sentido você chamar o Abel de burro. Há dois jogos com o Palmeiras ainda com chance de ser campeão. Por mais que o Palmeiras tenha jogado mal e por mais que eu também não concorde com algumas das mudanças do Abel.

Para mim, essa questão do xingamento de burro, que foi o que a torcida tentou puxar ali, é muito claro que eles têm outros interesses que não só o Palmeiras.

Danilo Lavieri

Casagrande: Ninguém ganha toda hora sendo burro

Burro o Abel não é. Ninguém é bicampeão brasileiro, bicampeão da Libertadores, tricampeão paulista, fora Recopa, Supercopa, sendo burro. Ninguém. Um treinador burro é um burro, ganha um título de vez em quando.

[Abel] Ganha toda hora porque tem inteligência, treina os caras todo dia, entende do negócio, sabe mexer. E quando ele mexe, ele espera alguma coisa que ele viu no treino daquele cara.

Se o Abel mexe e o Palmeiras vira para 4x3 como ano passado, ele é gênio. Se o Abel mexe e os caras que entram não conseguem se mexer, mudar o jogo, aí chama de burro.

É como o Danilo falou: a turma que chamou ele de burro tem envolvimento de interesses dentro do Palmeiras. Não dá pra levar em consideração esse grupo que chamou o Abel de burro. Vale muito mais os outros que aplaudiram.

Walter Casagrande

Botafogo foi poderoso contra Palmeiras, diz Casão: 'Colocou a mão na taça'

O Botafogo "colocou a mão na taça" do Brasileirão com a vitória sobre o Palmeiras no Allianz Parque, afirmou o colunista Walter Casagrande.

O Botafogo colocou a mão na taça ontem. E colocou a mão na taça com imposição — foi poderoso. Pegou a taça e falou assim: vai ficar comigo.

Agora, faltam dois jogos. O Botafogo joga contra o Internacional, que é o time que melhor joga futebol no segundo turno do campeonato. Não é uma coisa simples.

Vai ter que se esforçar bastante ainda para poder ser campeão brasileiro. Mas o lado emocional está totalmente favorável.

Casagrande

Assista ao comentário:

'Palmeiras não jogou nada, não pode botar culpa no juiz', diz Lavieri

O Palmeiras "não jogou nada" contra o Botafogo e não pode culpar a arbitragem pela derrota no Allianz Parque, avaliou o colunista Danilo Lavieri.

O Palmeiras não jogou nada praticamente — jogou 15 minutos e depois não jogou mais.

Não pode colocar a culpa no juiz, embora eu classifique como dois erros de arbitragem o escanteio e a expulsão do Marcos Rocha.

Não dá para culpar esses dois erros de arbitragem, não é por isso que o Palmeiras perdeu -- o Palmeiras jogou pior e não merecia ganhar.

Danilo Lavieri

Assista ao vídeo:

