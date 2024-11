Zubeldía espera contar com retornos na lateral esquerda do São Paulo para duelo contra o Grêmio

Para o duelo contra o Grêmio, o técnico Luis Zubeldía espera poder contar com dois importantes retornos na lateral esquerda. No empate com o Atlético-MG, a posição rendeu dor de cabeça ao treinador argentino, que teve que improvisar Rafinha na posição.

Welington e Sabino são os dois jogadores que podem reforçar a lateral esquerda do São Paulo na próxima rodada do Brasileirão. O primeiro desfalcou a equipe nos últimos jogos devido a problema físico. Já o segundo não jogou contra o Atlético-MG por estar cumprindo suspensão.

Welington é titular absoluto da posição em 2024. Ao todo, o lateral disputou 48 jogos, com uma assistência anotada. Ele vem desfalcando o São Paulo por conta de um edema na coxa esquerda e não entra em campo desde a vitória sobre o Vasco, por 3 a 0.

??????? ?? O volante foi titular pela primeira vez no último sábado, desde a cirurgia no tornozelo direito em julho. "Estou muito feliz por ter voltado antes do previsto e iniciado uma partida de novo. Agradeço a todos do clube, comissão, companheiros. Agora é seguir... pic.twitter.com/TyfLg4y0cR ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 25, 2024

Apesar de não ser um lateral esquerdo de origem, o zagueiro Sabino foi testado na posição recentemente e agradou Zubeldía. Ele foi escalado no setor pela primeira vez na vitória diante do Athletico-PR, por 2 a 1. Depois, o técnico argentino voltou a escalar o defensor como lateral no empate em 1 a 1 com o RB Bragantino.

Sem os dois jogadores contra o Atlético-MG, Zubeldía optou por escalar o lateral direito Rafinha, improvisado, no lado esquerdo do campo. O argentino também tinha como opção o jovem Patryck, que se recuperou de lesão recentemente e entrou no decorrer da partida. Jamal Lewis, outra opção do setor, segue se recuperando de um trauma no tornozelo esquerdo.

O São Paulo enfrenta o Grêmio no próximo domingo, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O duelo, válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para às 16h (de Brasília).