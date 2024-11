Sueco ofusca Haaland, Mbappé e comemora gols imitando vilão de Batman

Dedos das mãos entrelaçados, cobrindo a boca, e os polegares na altura das costeletas. É assim que Viktor Gyökeres, sueco de 26 anos do Sporting, comemora seus gols e vem fazendo sucesso.

Comemoração tem explicação

Gyökeres se inspirou em Bane, vilão da saga Batman. O atacante compartilhou uma foto comemorando e escreveu uma frase do personagem na legenda: "Ninguém se importou até eu colocar a máscara".

Curiosidade:



A famosa comemoração do Gyokeres é em referência ao vilão Bane, interpretado por Tom Hardy, na trilogia do Batman de Christian Bale. pic.twitter.com/eZwidL8Ykt ? Sincerão (@oficialsincerao) November 6, 2024

Gyökeres vive temporada mágica pelo Sporting. O atacante sueco tem 33 gols e oito assistências em 25 jogos até aqui, somando jogos pelo Sporting e pela seleção da Suécia.

Os números da sensação sueca são melhores que os de nomes mais badalados: Haaland (22 gols e uma assistência em 23 jogos), Kane (23 gols e oito assistências em 22 jogos), Lewandowski (21 gols e quatro assistências em 22 jogos) e Mbappé (nove gols e duas assistências em 19 jogos).

O atacante é artilheiro de três competições na temporada. Ele lidera a tabela do Campeonato Português (16 gols), da Champions League (cinco gols — empatado com Kane, Lewandowski e Raphinha) e da Liga C da Liga das Nações (nove gols com a Suécia)

Gyökeres só passou em branco em sete dos 25 jogos que fez até aqui na temporada. Nesta terça-feira (25), o sueco volta à ação para ajudar o Sporting na partida contra o Arsenal, em casa, às 17h (de Brasília), pela quinta rodada da Champions League.